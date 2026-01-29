Fontevecchia y Mengolini en dúplex sobre libertad de expresión: el fallo contra la periodista y los ataques desde el poder

En un dúplex entre Modo Fontevecchia y Futurock, Jorge Fontevecchia y Julia Mengolini analizaron el impacto institucional de la causa judicial iniciada por el presidente Javier Milei contra la periodista. “Yo no quiero zafar sola: no quiero que quede firme el fallo”, sostuvo Mengolini, al advertir que una confirmación de la sentencia “sería un pésimo antecedente”. Además, la periodista cuestionó la reinterpretación judicial de sus dichos y afirmó que el fallo “me hace decir cosas que no dije”, en una decisión que, advirtió, “amplía peligrosamente los límites de la censura”.

Venía contando que ahora termina la feria y que es muy probable que Casación produzca un fallo que sea contrario a la libertad de expresión, dándole razón a Milei; que a vos te preocupa que la prensa con legacy no está tomando conciencia de la importancia que tiene este fallo respecto del futuro de la libertad de expresión y, paralelamente, podríamos decir, la prensa light está más preocupada en el viaje tuyo a Colonia. Me parece muy importante que nuestra audiencia conozca tu opinión.

Lo que estaba comentando un poquito antes de que estableciéramos la comunicación era que, además, es muy importante cómo el fallo de la Cámara, el primer fallo, el de Bertuzzi, echa por tierra todos los estándares que se fueron construyendo respecto a la libertad de expresión, estándares nacionales e internacionales. Y cómo el caso tuyo de los 90, que terminó de resolverse creo que en el 2011, fue uno de esos casos que fue justamente construyendo nuevos estándares para la libertad de expresión que ahora están siendo amenazados. ¿Me lo querés resumir un poco? Porque me parece un antecedente interesante que nos estemos cruzando también con vos, no solamente para recibir tu solidaridad como periodista, sino por todo este recorrido que tenés.

Sí, probablemente tenga que ver también con una cuestión de edad que te permite acumular. Son dos casos, son dos casos, son dos casos. Uno tiene que ver con Menem y con, finalmente, la Corte, el Tribunal de San José de Costa Rica, que duró más o menos 20 años. Para poner en contexto: la revista Noticias publica que Menem habría tenido un hijo extramatrimonial con una diputada de Formosa. Menem lo niega y nos hace un juicio que ganamos en primera instancia, en segunda instancia, pero en la Corte -había una Corte en los años 90 que se llamaba la Corte de la servilleta, que tenía cinco juristas relacionados directamente con el presidente- nos condena a una indemnización muy seria. Ya con condena en la Corte Suprema de Justicia, lo único que nos quedaba era el Tribunal de San José de Costa Rica.

Argentina adhiere a tribunales superiores, fundamentalmente de la OEA, pero es un proceso muy largo, muy tedioso, y que terminó, te diría, 20 años después. Tuvimos que ir a declarar allí; el tribunal sesiona cada año en un país distinto, en este caso había sido en Colombia. El hecho más curioso es que finalmente el tribunal ordena a la Corte Suprema modificar la condena y la Corte argentina se niega. Esto fue durante el gobierno de Macri, porque temía que eso mismo pudiera suceder con Milagro Sala, es decir, que un tribunal internacional ordenara a la Corte Suprema. De cualquier forma, hace cumplir el fallo y al Estado pagar la indemnización. Es decir, lo que Menem nos había cobrado en su momento nosotros lo donamos al CELS en aquel momento.

Y dejó marcado cuál sería el hito: que no se puede perseguir civilmente. Es decir, hay dos formas. Antes estaban calumnias e injurias, en que vos ibas preso, con condenas superiores a tres años, y si vos acumulabas dos que superaban los tres años, ibas preso. Eso se eliminó también por un fallo del Tribunal de San José de Costa Rica, el de Kimel versus Argentina. Es el de Kimel versus Argentina, donde también el CELS fue actor fundamental en aquella época. Entonces, el gobierno de Menem, al ver que no podía hacer juicios penales, empezó a hacer juicios civiles por mucha plata.

Lo que hace Trump hoy en Estados Unidos. O sea, demandas de diez millones, veinte millones de dólares. Por ejemplo, hasta la BBC se ha retractado con temor. Bueno, en la época de Menem nos hicieron treinta juicios civiles, cada uno con costos económicos muy altos. Lo que dejó entonces el Tribunal de San José de Costa Rica como hito es que no se puede hacer juicios civiles exorbitantes a los periodistas que pongan en peligro la fuente de trabajo en la que ese periodista está.

Y el segundo caso también lleva más o menos 20 años. Tiene que ver con la discriminación con la publicidad oficial, es del año 2005. Y te voy a decir: lleva incluso más de 20. Viene una comisión de la SIP, eran 15 personas. La presidía en ese año el director del diario El Comercio de Lima, que es el principal de Perú. Venían integrantes de Estados Unidos, de distintos países, venía incluso Bob Cox como miembro honorario, a investigar las denuncias que había en los primeros dos años del kirchnerismo respecto de discriminación económica y, al mismo tiempo, discriminación con las fuentes: periodistas que tenían prohibido el acceso a fuentes oficiales.

Vinieron a Perfil, eran alrededor de 15 personas. Yo estaba con Gustavo González, que en ese momento dirigía Noticias. Cuando se termina de exponer la situación, el presidente de la SIP dice: “¿Y por qué no le hacen juicio?”. Y yo ahí le explico: “Mire, tenemos un juicio con Menem hace 15 años. Si hacemos un juicio ahora se van a asustar los anunciantes privados y, encima de que no tenemos anunciantes públicos, los privados se van a ir. Además, vamos a gastar mucho dinero en abogados. Además, va a tardar 20 años. Fíjese que todavía no terminamos el juicio que iniciamos en los años 90”.

Entonces este hombre nos mira muy fijo a los ojos y nos dice: “Pero ustedes pueden soportarlo. Mientras que muchas radios del interior no pueden. Entonces ustedes tienen la obligación de hacerlo para asentar un precedente a futuro”. Y nos dio un poco de vergüenza, te confieso. Y fue eso lo que nos empujó. Comenzamos el juicio: lo perdimos en primera instancia, lo ganamos en segunda instancia, lo ganamos en la Corte. Creó un hito sobre la discriminación con la publicidad oficial. Lo que no quiere decir que no siga viéndola, porque de hecho la hay.

Finalmente, aún el gobierno apeló la indemnización dictada por la Corte Suprema de Justicia, fijate vos: este gobierno respecto del gobierno de Néstor Kirchner, veinte años después. Lo que demuestra que todos los gobiernos, sean de la ideología que sean, les molesta el periodismo independiente. El periodismo siempre es molesto, y la función del periodismo es molestar, para decirlo de alguna manera.

Totalmente. Y por eso se van construyendo estándares internacionales que después se traducen en leyes locales. A veces tenemos mejores leyes que en otros momentos, pero tenemos leyes bastante buenas que están directamente relacionadas con experiencias como la tuya. Por eso para mí estaba bueno que vos contaras esta historia. Y me recordó a esto que vos decías: cuando te miraron a los ojos y te dijeron “ustedes tienen que sentar un precedente por el resto”. En mi caso, como los hechos por los que me demanda Milei están prescritos, la causa que reabrió el fallo de Bertuzzi vuelve a primera instancia. Casanello, que además ya me había sobreseído, es obligado a reabrir la causa.

Yo ahí puedo zafar con mucha facilidad porque está prescrita. Entonces, a Casanello le puedo decir, "Igual, fíjate, prescribió, fue hace más de 2 años". Listo, lo cerramos con esa formalidad. Pero a mí no me interesa zafar sola. Yo no quiero que quede firme el fallo de Bertuzzi, que ahora tiene que revisar la sala cuarta de la Cámara de Casación Penal, porque si queda firme ese papelón que escribió Bertuzzi sería un pésimo antecedente.

Por eso apelamos ante la Cámara y ojalá que se expida en favor de la libertad de expresión. Nuestros argumentos son varios. Por un lado, hay un efecto inhibitorio en todo este proceso. Es una persecución, ya no solo de Milei, sino también que pasa a ser una persecución la reapertura de la causa penal. Yo estaba más tranquila después del fallo de Casanello y ahora vuelvo a estar intranquila.

Yo soy una persona bastante sacada y valiente, pero esto genera un efecto inhibitorio en todos los otros colegas. Porque cuando te persiguen a vos, lo que hacen es dar un mensaje al resto: “Mirá lo que te podemos hacer”.

Así como aquel hombre de la SIP decía “ustedes pueden”, vos también podés, porque a vos no te van a echar de tu radio, porque es tuya. Entonces hay otro elemento que juega a favor: vos tenés la capacidad material de llevarlo adelante. Muchas otras personas en otros medios de comunicación frente a esa amenaza del presidente tienen un doble temor: al presidente y que su medio no les renueve el contrato. O sea, que me parece que es otro tema importante para dejar sentado. Cómo juega como elemento de autocensura en una enorme cantidad de periodistas que tienen un doble temor y absolutamente justificado. El daño que le pueda hacer un juicio en el sentido de tener una condena, y el daño que le pueda generar en su profesión en el medio en el que está trabajando.

Y en este tiempo también vimos a algunos colegas teniendo que pedir perdón, y cuando se claramente se nota que se lo está pidiendo el medio. "Andá a pedir perdón, porque no podés sostener tu trabajo si seguís en la misma posición". Y la verdad que también es un problema.

La cuestión es que en primera instancia Casanello dice que este en ningún caso configurara delito de injuria la expresión referida a asunto de interés público. Y acá está en el centro de la cuestión el interés público. Porque yo hablaba de quién iba a ser presidente de la nación, y su relación con quién luego iba a ser la secretaria de la presidencia; con con una expresión que a muchos les puede parecer desagradable, desubicada, pero que en concreto era que yo dije: “El presidente está enamorado de su hermana”.

Y en el contexto en el que él una semana antes había dicho que él quería que ella fuera primera dama. Entonces esto medio en chiste, también lo digo que era medio en chiste. ¿Por qué? Porque era en el contexto de un programa que ustedes saben que se habla en un tono humorístico y que también tenemos leyes que protegen, las expresiones no asertivas. Quiere decir, cuando vos boludeando, también hay que entender que estás boludeando.

Y el problema del fallo de Bertuzzi es que me hace decir cosas que no dije. Entonces esto es bastante grave. Además de que cambia un poco la ley, porque dice: “Bueno, en ningún caso las expresiones serán referidas a asuntos públicos”, salvo que agrega el juez. El juez no puede agregar una salvedad. La ley dice “en ningún caso”. Vos no podés agregar “salvo que”. Lo que dijo Mengolini realmente no resulta de interés público, porque acá no había ninguna importancia. Y acá hay algo que además agrega el juez que es grave. Dice que yo hablé de algo que en realidad es íntimo, porque hablé de relaciones incestuosas y, además algo que que refería la genitalidad, palabras que yo no usé realmente.

Dejame meterme en tu alegato. Esto en los años de la dictadura era bastante común. Se llamaba animus jocandi, que era el que utilizaban los juristas para defenderse de aquellas ofensas que sentían cuando todavía existían calumnias e injurias y era penal. Esto era común también en Brasil, porque en esa época, en las dictaduras, hacer crítica era a través del humor. Por eso la revista Humor, para los que tienen más edad, una revista emblemática durante la dictadura, y en Brasil una que se llamaba O Pasquim, que permitía, a través del humor, instalar cuestiones que podían cruzar la de calumnias, injurias con ánimo penal en aquellos años. Es decir, lo que demuestra la historia es cómo se repite con sus distintas formas.

Ahora, yo diría lo siguiente. Recuerdo también una etapa de Noticias que fue muy controversial, que era el goce de Cristina. Hay un problema de lenguaje y de marco. Hay un célebre filósofo de marco lingüístico, Carnap, que le explica que cada disciplina tiene una lengua. Es intraducible de una a la otra. Cuando vos estudiás psicología te dicen: “Acá no estamos tristes, estamos deprimidos”. Cada una de las ciencias construye una terminología que muchas veces no es traducible de una a la otra, y la capacidad de entender el ánimo y el contexto en el que está dicho.

Entonces una cosa es confundir sexo con genitalidad. Peor aún, confundir amor con genitalidad. Lo que decía claramente Freud: que el sexo no es simplemente genitalidad. A mí me parece una metáfora absolutamente pertinente y plausible, porque es una metáfora. Yo, por ejemplo, estoy enamorado del periodismo. Entonces es una confusión entre el amor y el sexo, y el sexo y la genitalidad, lo que implica una enorme ignorancia.

Te quiero decir dos cosas. Es grave porque Bertuzzi lo que hace es ampliar lo que yo dije hacia la sexualidad y la genitalidad, cuando yo no dije eso. Entonces además hace una reinterpretación sobre la base de cosas que no dije, lo cual es grave. Y después también decirte que cuando fue la etapa de Noticias yo me acuerdo que no la reproché. Ustedes saben mi posicionamiento político, nunca los escondí, nunca reproché esa etapa y nunca me pareció reprochable para nada. A mucha gente le podría haber parecido desagradable, ponele, pero bueno, no es reprochable desde el punto de vista de la libertad de expresión en absoluto. Esa siempre fue mi posición. Así que, te agradezco también que le prestes atención al tema, porque, como decíamos al principio, el problema no es solo mío.

Yo creo que tiene doble valor además esto que estamos haciendo, porque claramente, como vos dijiste, para tu audiencia, tenemos posiciones y perspectivas sociopolíticas distintas. Entonces, que personas que tienen posiciones sociopolíticas distintas puedan defender en conjunto determinados valores hace que esos valores tengan más valor. Agradezco tu defensa a la libertad de expresión.