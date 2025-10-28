Para el Poder Judicial, el triunfo de Milei puede destrabar la designación de jueces y nombramientos en la Corte

La victoria del Gobierno en las elecciones legislativas de este domingo, en las que se impuso por algo más del 40% de los votos a nivel nacional, impacta en los tribunales federales, donde el oficialismo tiene causas sensibles que involucran a sus principales funcionarios.

Con los números obtenidos este domingo, a partir del 10 de diciembre el oficialismo ampliará su representación parlamentaria tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y será la primera fuerza en distritos clave, como Córdoba y Santa Fe.

En una ronda de consultas que inició PERFIL con jueces y fiscales federales, en estricto off the record, los magistrados aseguraron que están muy atentos a quién será el próximo ministro de Justicia -Mariano Cúneo Libarona anunció su renuncia la semana pasada- y a la implementación del sistema acusatorio. Además subrayaron la preocupación por las 184 vacantes en trámite en el Poder Ejecutivo.

“Los resultados del domingo pueden servir para generar mejores condiciones para establecer una negociación que destrabe la designación de jueces. Ese puede ser un efecto beneficioso”, afirmó a PERFIL un juez federal con despacho en Comodoro Py 2002, que tiene a cargo una de las causas que más preocupa al Gobierno. Además de las 184 vacantes en trámite en el Poder Ejecutivo, hay 72 concursos en trámite y 139 vacantes en trámite ante el Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona y juzga a los jueces.

Los jueces también tienen expectativas para que, con la nueva composición del Congreso a partir de diciembre, se puedan nombrar jueces de la Corte, que, desde la renuncia de Juan Carlos Maqueda a fin del año pasado, funciona con apenas tres magistrados de cinco. Para designar jueces en el Máximo Tribunal se requiere una mayoría calificada: dos tercios del Senado, algo que el Gobierno no tenía hasta ahora y que se especula que, con apoyo de aliados, pueda conseguir.

El próximo ministro de Justicia

La semana previa a las elecciones dos ministros anunciaron su salida del Gobierno: el canciller Gerardo Werthein y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Sin embargo, en el caso de Cúneo hasta ayer no había indicios de mudanza en el edificio de Sarmiento al 300, sede de la cartera de Justicia. Consultados por PERFIL, sus voceros no precisaron cuándo se dará ese alejamiento. “Habrá que esperar un poco para ver cómo se reconfigura el gabinete”, se limitaron a responder aunque rechazaron de plano que pueda asumir otra función dentro del Gobierno.

Las causas en trámite

El gobierno enfrenta al menos tres causas sensibles que tienen como acusados a sus principales funcionarios: el expediente por el presunto pago de coimas en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que tramita ante el juzgado que subroga Sebastián Casanello, la causa por el posible financiamiento narco al renunciado primer candidato en la provincia de Buenos Aires José Luis Espert, a cargo de Marcelo Martínez di Giorgi y el expediente LIBRA, por la presunta estafa con la criptomoneda.

En la causa ANDIS están denunciados por el abogado Gregorio Dalbón el presidente Javier Milei, la secretaria general de la presidencia Karina Milei y el asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem así como el ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

“El resultado de las elecciones no tiene por qué influir en las causas, no creo que tenga muchas consecuencias”, coincidieron dos jueces federales consultados por PERFIL. Uno de ellos fue más allá y afirmó que “es un gobierno bastante prescindente de la actividad judicial”.

Vacantes de jueces federales y en la Corte

Fuentes judiciales consultadas por PERFIL confirmaron que hay 184 vacantes en trámite en el Poder Ejecutivo, 72 concursos en trámite y 139 vacantes en trámite ante el Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona y juzga a los jueces. Para muestra, basta un botón: la justicia criminal y correccional federal de Capital tiene 12 juzgados, de los cuales apenas 8 están ocupados por sus titulares. El resto están vacantes, y las causas recaen sobre jueces que tienen a cargo su propio juzgado y subrogan otros: Julián Ercolini (titular del juzgado 10, subroga el 12), Sebastián Casanello (titular del juzgado 7, subroga el 11) y Sebastián Ramos (titular del juzgado 2, subroga el 9). El juzgado federal 6 está vacante.

En mayo del año pasado, el Gobierno envió al Senado los pliegos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo para que ocupen las vacantes de Elena Highton de Nolasco y Maqueda en la Corte Suprema. Para diciembre, el pliego de Lijo contaba con nueve firmas para pasar al recinto, pero el de García Mansilla estaba empantanado. En febrero de este año, el Gobierno los nombró en comisión: García Mansilla asumió pero Lijo nunca llegó a jurar y en marzo la Corte le rechazó un pedido de licencia en su juzgado.

Tras el rechazo de su pliego en el Senado, en abril García Mansilla renunció a su cargo.

Sistema acusatorio

La resolución 530/2025, firmada por Cúneo Libarona en el Boletín Oficial en agosto, ordenó postergar la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la Ciudad de Buenos Aires hasta el próximo 10 de noviembre de 2025.

A poco menos de 15 días de la fecha, hay incertidumbre en los jueces consultados por PERFIL sobre la implementación del sistema acusatorio. “Si hay un cambio de ministro, hay que ver qué decisión toma sobre ese tema”, planteó uno de los consultados.