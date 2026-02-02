La inflación de enero volvería a superar el 2%, según las consultoras privadas

Las consultoras privadas estiman para enero de 2026 una desaceleración de la inflación con respecto al dato de diciembre (2,8%), aunque volvería a ubicarse por encima del 2%.

El INDEC informará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) el próximo martes 10 de marzo. En el ultimo Relevamiento de Expectativas de Mercados (REM) que publica el Banco Central, los especialistas proyectaron 2%.

Para Libertad & Progreso, el IPC de enero marcó un 2,6% mensual y 32,1% interanual. Este dato mostraría “una aceleración, en línea con la dinámica observada desde octubre. No obstante, a partir de febrero podría revertirse esta tendencia y retomarse el proceso de desaceleración interanual”. La consultora destacó incrementos altos en Alimentos y bebidas (especialmente la carne), y también en Alcohol y Tabaco.

La inflación en el 2026 no bajará del 30%, según una encuesta de la Universidad Di Tella

Iván Cachanosky, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, señaló que “diciembre fue peor de lo esperado y enero no tuvo un buen arranque”.

Por su parte, Aldo Abram, director de la consultora, afirmó que “la depreciación que sufrió el peso en por la incertidumbre preelectoral; ya se habría reflejado en la mayor parte de los bienes y quedaría una menor cantidad de precios por hacerlo, particularme nte en los servicios”.

Y agregó: “Por ello, dada la cierta estabilidad del valor del peso desde octubre, es esperable una inflación descendente en los próximos meses” y agregó “la variación mensual podría estar por debajo del 2% en el segundo trimestre y en menos del 1% a finales de año”.

Alimentos y bebidas traccionan la suba de la inflación

Por su parte, el relevamiento de precios minoristas de C&T para el Gran Buenos Aires mostró un aumento de 2,4%, con una variación interanual de 29,2%.

“Alimentos y bebidas, el rubro de mayor ponderación, fue el de mayor incremento en el mes: 4,1%. El movimiento estuvo muy influido por la fuerte suba de las verduras. La carne fue determinante también, al aumentar en torno al 5%, pero se trató del menor ritmo desde octubre”, señala el reporte.

Bienes y servicios varios aumentó algo más que el promedio, destacándose los artículos de tocador y belleza.

El reporte destaca que “Vivienda recogió mayores incrementos en agua y gas debido a las modificaciones que realizó el gobierno en los esquemas de subsidios pero también menores gastos por expensas luego del aguinaldo de los encargados en diciembre”.

La consultora Ecogo también estima una inflación general de 2,4% mensual. “Los alimentos consumidos fuera del hogar mostraron un mayor impulso en relación con semanas previas, mientras que los precios de los alimentos dentro del hogar mantuvieron una dinámica estable”.

Ecogo destaca que la categoría Esparcimiento continuó ejerciendo presión al alza, en línea con el patrón estacional propio del período.

Para Equilibra, la inflación nacional fue 2,2%, impulsada por Alimentos y bebidas no estacionales (2,6%) y Regulados (2,4%). Por su parte, el Resto del IPC Núcleo trepó 2,0%, al igual que los precios Estacionales.