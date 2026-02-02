IPC enero 2026: cuándo difundirá el INDEC la inflación del primer mes del año

Las proyecciones privadas coinciden en que la inflación se ubicará entre el 2% y el 2,6% , con alimentos y rubros estacionales con una suba por encima del promedio.

En sentido, desde el INDEC difundirán el porcentaje oficial el próximo martes 10 de febrero de 2026. A partir del corriente mes, el organismo empezará a hacer público el IPC (Índice de precios al consumidor) a través de una nueva canasta y ponderaciones actualizadas.

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectó para enero una inflación del 2% mensual. Según el último informe, los analistas esperan que la desaceleración continúe en los próximos meses y se extienda hasta junio, cuando la inflación mensual se ubicaría en torno al 1,5%.

Sin embargo, el BCRA advirtió que, pese a la marcada desaceleración de los precios durante 2025, el proceso de desinflación podría encontrar obstáculos momentáneos en el inicio de 2026.

Al movimiento de precios y servicios se suma un factor decisivo: el dato de enero será el primero que el Instituto Nacional de Estadística y Censo publique con una nueva metodología para medir el IPC, lo que agrega expectativa para el inicio del año.

El objetivo de la actualización es que la medición refleje de forma más precisa el consumo promedio de los hogares, ajustando tanto los rubros incluidos como su peso relativo dentro del índice.

Entre los cambios previstos se incorporan consumos que hoy no cuentan con una representación específica, como los servicios digitales, y se sumará una categoría particular para seguros.

Los distintos relevamientos privados coinciden en que enero cerró con una inflación mensual superior al 2%, aunque con diferencias en la magnitud del registro final.

En tanto que, distintas mediciones de consultoras de índole privado, se ubicaron más cerca del 2,2%, otras proyectaron valores en torno al 2,6%. En todos los casos, los alimentos y bebidas volvieron a aparecer como uno de los principales impulsores de la suba de precios.

