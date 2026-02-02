La inflación, un detonante anunciado para la salida de Lavagna del Indec

Marco Lavagna reunió este lunes a los tres delegados gremiales del Indec y les comunicó que renunciaba al organismo. Les dio a entender que el motivo de su alejamiento es que el Gobierno se niega a publicar los datos de inflación de enero según el nuevo cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), anunciado en octubre pasado.

El índice de inflación de enero se conocerá el próximo martes 10, según el calendario de difusión del Indec. El nuevo IPC se calcula en base a una canasta más ajustada a patrones de consumo actuales, en la que tendrán mayor relevancia los servicios, gastos en vivienda y transporte, en detrimento del consumo de bienes. Hasta ahora el cálculo venía haciéndose en base a la Encuesta Nacional de Hogares de 2004. El nuevo índice actualizado lo hará en base a la encuesta de 2017/2018.

El ministro de Economía Luis Caputo informó esta misma tarde que el reemplazante de Lavagna será Pedro Lines, quien actuaba como director técnico. Caputo confirmó de manera indirecta la versión que da comienzo a esta nota: el dato de inflación de enero será confeccionado según la metodología actual. No habrá cambios.

“Marco estaba trabajando en la nueva metodología y tenía como fecha implementarlo ahora. Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado”, aseguró Caputo en un diálogo con radio Rivadavia. “No hay necesidad de cambiar el índice ahora. De hecho da prácticamente igual; el año pasado daba prácticamente lo mismo”, dijo.

Más temprano, en una entrevista con radio Mitre, Caputo había estimado que la inflación de enero “probablemente esté en 2,5%”. Fuentes del Indec dijeron a PERFIL que el índice de precios que arroja el nuevo cálculo no varía sustancialmente del de la medición actual. "No varía mucho. Es raro que el Gobierno, teniendo sus proyecciones semanales, se pegue un tiro en los pies".

Lines es licenciado en Economía y tiene una maestría en el CEMA. Ingresó al Indec en 1996 y entre 2011 y 2015 se desempeñó como experto en cuentas nacionales en el Ministerio de Planificación y Estadísticas del emirato de Qatar. Regresó al organismo en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, tras un paso por la dirección de estadísticas de Qatar. Como Caputo desea, aceptó no hacer cambios en la medición de la inflación.

Un dato curioso que circuló en redes: en su perfil de Linkedin, Lines se declaró open to work, un dato que podría indicar que pensaba abandonar el organismo, donde resuenan quejas por el atraso en los salarios técnicos. Una vez confirmado Lines director, esa leyenda desapareció de su cuenta.

Intervención

En medio del veranito cambiario, Caputo no mostró la menor inquietud ante la renuncia de Lavagna y el destino del nuevo IPC. Entendemos que es su obligación como funcionario. Pero hay motivos de preocupación para el ministro.

Celebramos la transparencia de Caputo al mencionar cuál es el motivo de la salida de Lavagna. Sin embargo, el ministro planteó un interrogante sobre la credibilidad e independencia de la que gozará en adelante el Indec, que es un organismo descentralizado que actúa en la órbita del ministerio de Economía.

Para el Gobierno esta cuestión no es menor. La política económica de Javier Milei ha sido subordinada a un principal objetivo: la reducción del índice de precios. Su principal activo es haber llevado en un plazo relativamente breve la inflación anual del 211% en 2023, último año de Fernández, a 117% en 2024 y a 31,5% en 2025. Es probable que en estos datos, aun en el contexto de la demorada recuperación de los salarios y con la actividad económica estancada, esté cifrado el triunfo electoral de octubre pasado. Fue una señal de renovación de la confianza en el Presidente.

Milei prometió que la inflación comenzará con cero en la segunda mitad del año. Veremos a qué costo.

No sería arriesgado decir que los problemas para el kirchnerismo empezaron por aquí.

En enero de 2007, el entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno tomó el control de hecho en el Indec y desplazó a la directora técnica Graciela Bevacqua. Bevacqua se había negado a alterar los datos de inflación de ese mes. A partir de entonces, con Ana María Edwin como directora, el índice de precios fue manipulado sistemáticamente durante ocho años, lo que condujo a la distorsión de otros indicadores sensibles, como el índice de pobreza y el del PBI, además de los datos de desempleo.

Cuando era jefe de Gabinete de Milei, Guillermo Francos llamó a estas distorsiones estadísticas “soluciones ‘creativas’ del populismo”. Tuvieron consecuencias para la Argentina y para el propio Guillermo Moreno.

En octubre de 2024, la justicia británica condenó al país a pagar US$ 1.500 millones por el juicio que un grupo de inversores le inició por la manipulación del dato de actividad. Los bonistas denunciaban que la Argentina buscó evitar el pago del llamado "Cupón PBI", que solo pagaba un cupón extra si el país crecía por encima de un determinado umbral.

En mayo de 2025, la Justicia confirmó una pena de tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos impuesta por un tribunal oral contra Guillermo Moreno por el delito de abuso de autoridad y destrucción de registros públicos.

El nuevo cálculo del IPC del Indec prevé llevar la canasta de consumo de 12 divisiones que tenía el IPC anterior a 13, además de aumentar la cantidad de precios relevados y de informantes, de manera de ampliar su representatividad, según indicó el Banco Central en su Informe de Política Monetaria conocido el último viernes.

El cambio más significativo es la actualización de la composición de la canasta de bienes y servicios en base a la encuesta de gastos de 2017/2018. Un salto de 14 años respecto de la encuesta actual (de 2003/2004). Como se dijo más arriba, en la composición de la nueva canasta tendrán mayor incidencia las tarifas de los servicios públicos como gas, agua, electricidad, transporte y alquileres que el gasto en bienes. Con todo esto, la inflación podría dar una cifra más alta en el corto plazo.

“Las actualizaciones de las tarifas de los servicios públicos, los mecanismos indexatorios en alquileres y expensas, y la evolución de los salarios tenderán a impactar relativamente más en el nuevo IPC.”, dice el informe. Es donde radica el interés de Caputo y Milei.

El frenesí antiinmigrante

Según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET) conocido en diciembre, desde diciembre de 2023 la canasta de servicios aumentó 561%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 185%.

Pero la recomposición de tarifas aún tiene camino por recorrer: se anunciaron aumentos promedio en enero de 3% en gas; 4,5% en transporte; 2,2 en electricidad y 4% en agua. Y el Gobierno prevé además que para julio se haya completado el grueso de la quita de subsidios, permitiendo que las tarifas reflejen el costo real de generación y distribución.

A pesar de que 2025 cerró con el dato de inflación más bajo desde 2017, la inflación acumuló ocho meses consecutivos de aceleración mensual, del 1,5% de mayo al 2% de diciembre.

