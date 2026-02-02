La Policía de la Ciudad de Buenos Aires abrió un sumario administrativo contra la agente que atropelló a un ladrón durante un intento de robo en el Acceso Sudeste, a la altura de la localidad de Bernal, en Quilmes. Tras conocerse la noticia, el influencer libertario Iñaki Gutiérrez inició una colecta para que la oficial pueda reparar su auto y contratar abogados para enfrentar una causa penal por "lesiones".

El hecho ocurrió este viernes a las 7.30, cuando dos delincuentes quisieron interceptar al conductor de una moto que circulaba con normalidad por la zona y lo amenazaron con armas de fuego. El hombre logró esquivarlos pero, en ese momento, uno de los sospechosos quedó expuesto sobre la calzada y fue embestido por un Ford Ka negro, que era conducido por la oficial de la fuerza porteña.

Toda la secuencia quedó captada por una cámara de seguridad, que detectó el instante en el que el ladrón vuela por los aires cuando buscaba regresar hacia la banquina. En tanto, su cómplice resultó ileso y logró escapar, y aunque fue identificado por las autoridades permanece prófugo.

Minutos después, una ambulancia de SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias) arribó al lugar y asistió al delincuente herido. Rápidamente fue trasladado al Hospital Zonal General de Agudos Isidoro Iriarte, donde se confirmó que presentaba fracturas en ambas piernas, y quedó internado con lesiones graves bajo custodia policial.

Imágenes sensibles: quiso robar en pleno Acceso Sudeste, tiene múltiples fracturas y está muy grave

Por su parte, la conductora del Ford Ka se presentó de forma voluntaria más tarde en la Comisaría Quilmes 2ª (Bernal) para prestar declaración acerca de lo sucedido e identificarse como personal policial. La mujer admitió haber atropellado al delincuente y se formularon cargos en su contra por el delito de “lesiones culposas”.

Según informó una fuente judicial a PERFIL, el caso quedó en manos del fiscal Jorge Saizar, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Quilmes, que ordenó que el sospechoso permanezca con custodia durante su hospitalización y quede imputado por "robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa".

Por otro lado, el representante del Ministerio Público Fiscal no adoptó ninguna medida restrictiva contra la policía porteña. "La oficial se presentó en la comisaría de Bernal y se puso a disposición de la Justicia. La Dirección de Asuntos Internos abrió un sumario administrativo sobre el hecho", confirmaron a este medio.

La colecta que inició Iñaki Gutiérrez

Luego de que la agente fuera notificada de la formulación de cargos, Iñaki Gutiérrez, influencer cercano al Gobierno de Javier Milei, criticó duramente al fiscal Saizar y pidió a sus seguidores que realicen una colecta para que la integrante de la fuerza de seguridad pueda afrontar los gastos de la reparación de su vehículo y los costos de una representación legal.

"Colecta para la mujer que hizo volar a un chorro. ¡Urgente!", dice el texto que acompaña al video publicado en la cuenta de instagram del militante de La Libertad Avanza. "El auto quedó todo roto. Y como si esto fuera poco, la basura de Jorge Saizar, fiscal en Quilmes, cree que es una buena idea imputarla por lesiones graves", se lo escucha decir al joven de 24 años.

Luego, continúa: "¿Qué les parece si hacemos una colecta para que pueda arreglar el auto y enfrentarse con abogados a todo el circo que le están haciendo pasar?". En ese sentido, Gutiérrez sostuvo que, según su opinión, la imputación contra la mujer se debe a su condición de integrante de la fuerza de seguridad. "Cuando no estaba trabajando, sintió la necesidad de actuar", concluyó.

Independientemente de las consideraciones del creador de contenidos y pareja de la también influencer Eugenia Rolón, la Justicia busca reconstruir la dinámica del suceso y determinar si la policía chocó al sospechoso adrede o si la velocidad en la que ocurrió el hecho no le permitió esquivarlo cuando apareció en medio del Acceso Sudeste.

Cómo se encuentra el ladrón atropellado en Bernal

De acuerdo a lo trascendido, el presunto ladrón tiene 26 años y no cuenta con antecedentes penales. Su caso se difundió rápidamente en las redes sociales como consecuencia de lo impactante de las imágenes. En las mismas, se ve cómo el motociclista lo evade y se aleja tomando el carril de su izquierda, pero segundos después el auto negro lo embiste y le termina generando heridas graves.

El primer parte señaló que presentaba fracturas en las piernas y, con el correr de las horas, se supo que su estado de salud se agravó. Ahora, el joven permanece internado en terapida en el Hospital Iriarte en coma y recibe asistencia ventilatoria.

FP/fl