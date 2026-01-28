El encargado de la cuenta de TikTok del presidente Javier Milei, Iñaki Gutiérrez, aseguró que "el 70%" de los habitantes de las villas "son extranjeros que entraron de forma ilegal al país", y afirmó: "Hay que echarlos inmediatamente". Así, pidió que apoyo para el plan del Gobierno en pos de un endurecimiento de las regulaciones migratorias.

Gutiérrez no mencionó de qué fuente toma esta información, que no coincide con ningún censo ni registro oficial. En cambio, citó una nota periodística de 2010 donde se afirmaba que el 51% de los habitantes de las villas porteñas había nacido en el extranjero, sin dar detalles sobre las condiciones legales de su residencia.

“La Argentina no puede seguir siendo el patio trasero para abusadores, violadores, delincuentes y homicidas", declama Gutiérrez en el video, publicado en su cuenta de Instagram. "No podemos seguir recibiendo gente que no tiene papeles y que no tiene los documentos. Y a todos ellos que hayan entrado de forma ilegal al país hay que echarlos inmediatamente". Finalmente, concluye: "No podemos seguir bancándolos con nuestros impuestos. La Argentina de la joda se terminó”.

No hay información oficial acerca de la cantidad de inmigrantes ilegales en la Argentina. Según el censo de 2022 del INDEC, el 4,2% de la población total de Argentina nació en el extranjero, y en la Ciudad de Buenos Aires el número asciende al 19,5%. Sin embargo, en el informe no se contempla información acerca del estatus migratorio.