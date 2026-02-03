Frustraron una masacre escolar planificada por dos menores de edad en Argentina

Una investigación judicial frustró una masacre planificada por dos menores de edad contra distintos colegios en la provincia de Buenos Aires y Jujuy. El proceso fue impulsado desde el inicio por un informe clasificado del Federal Bureau of Investigation (FBI) de Estados Unidos, remitido directamente a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) argentina, a cargo del fiscal general Horacio Azzolin.

Fuentes policiales informaron que la investigación comenzó tras un alerta emitido por el FBI al descubrir mensajes antisemitas, de odio y racistas difundidos por dos usuarios en las redes sociales. El contenido también manifestaba explícitamente su intención de llevar adelante una masacre escolar.

Agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal realizaron tareas de campo y constataron que uno de los implicados reside en la ciudad de La Quiaca y el segundo en la localidad balnearia de Miramar, al tiempo que detectaron otros dos domicilios en los partidos bonaerenses de Quilmes y San Martín.

En este contexto, el Juzgado Federal de Mar del Plata N°3 ordenó los allanamientos pertinentes mediante los que se incautaron cuchillos de caza, municiones de arma de fuego, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares, material con simbología nazi y documentación de interés para la causa.

La causa fue caratulada como “intimidación pública” y los objetos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor. Los dispositivos secuestrados se encuentran siendo analizados por los investigadores policiales y judiciales, mientras la identidad de los menores no fue revelada.

