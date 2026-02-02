A pesar de que el gobierno de Perú aprobó la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", uno de los principales acusados por el triple crimen de Florencio Varela, su traslado a la Argentina podría demorar meses. El retraso se debe a la coordinación de la logística y las fundamentaciones que se debe realizar a la Justicia peruana por los cargos contra el presunto narco de 20 años por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

La imputación contra Valverde Victoriano es por “homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género”, contra Brenda y Morena, de 20 años, y Lara, de 15. Según arrojó la investigación -que tiene 12 detenidos y tres prófugos- el sospechoso conocía previamente a la adolescente, con quien se lo vio caminando por el barrio de Flores semanas antes del crimen.

Perú aprobó la extradición de 'Pequeño J', el narco acusado del terrible triple crimen de Varela

“La extradición fue solicitada por homicidio, narcotráfico y trata de personas. Estimamos que el traslado puede demorar entre uno y dos meses”, señaló el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. El funcionario provincial explicó que se espera una definición de la Corte peruana sobre los delitos por los que el joven será enviado al país.

El juez de la causa, Jorge Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de Morón, solicitó la extradición “por el máximo de los delitos”, pero Alonso adelantó que todavía hay muchas pruebas que están siendo analizadas. “Se sigue procesando muchísima información y el análisis de los teléfonos está aportando nuevos elementos”, agregó.

En ese contexto, el ministro bonaerense dijo en declaraciones al programa TN de Noche que la derivación de "Pequeño J" recién se podrá concretar dentro de uno o dos meses, debido a que deben completarse los trámites judiciales en el país vecino.

Debido a la variedad de líneas investigativas por el brutal triple asesinato en la casa ubicada en Villa Vatteone, si Valverde Victoriano fuera extraditado solo por homicidio, quedaría limitado a que solo se lo indaguen por ese delito y no por los demás. “No es una vuelta a cero de la extradición, si no que solo va a tardar un poco más su llegada con el objetivo de que el juez amplíe la acusación”, indicó una fuente del caso.

Por otro lado, Alonso recordó que se cree que el joven habría llegado a nuestro país cuando era menor de edad y se habría integrado en una organización criminal dedicada a la distribución y venta de drogas, con base en el sur de la Ciudad de Buenos Aires (las villas Zavaleta y 1-11-14) y con varios puntos en la zona sur del Conurbano bonaerense. Esta asociación delictiva tendría roles jerárquicos bien definidos, con apodos como "Abuelo", "Papás", "Tíos", "Pequeños" y "Mulos", según la importancia de la función que cumplían.

El móvil del triple crimen de Florencio Varela

Durante la entrevista, el funcionario provincial mencionó que la organización narco tenía la intencion de expandirse hacia Florencio Varela, por lo que en ese lugar funcionaban puntos de encuentro de sus integrantes y de "mulos", como se llamaba a quienes se dedicaban al narcomenudeo. La casa donde ocurrió el brutal crimen no sería un lugar de expendio fijo, sino una vivienda desde donde salían a "vender droga con mochila”.

En esa línea, afirmó que la hipótesis principal apunta a un ajuste de cuentas ordenado por la organización de la que "Pequeño J" era parte, en el marco de una "venganza" por el robo de una partida de cocaína. Si bien en un primer momento "se habló de 30 kilos" -y el abogado de uno de los imputados llegó a señalar que habrían sido más 300 kilos-, no se descarta que el faltante en realidad haya sido menor.

Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, las víctimas del triple crimen en Florencio Varela.

Valverde Victoriano fue detenido el 30 septiembre pasado en Lima, un día después de que la Policía peruana arrestara a su socio, Matías Orozco (28), que fue rápidamente extraditado al país porque es ciudadano argentino. Ahora, el presidente de Perú José Enrique Jerí Oré formalizó que el joven corra la misma suerte una vez que se resuelvan los trámites, a través de la Resolución Suprema Nº 041-2026-JU.

Los detenidos por el triple crimen

La última vez que las tres jóvenes fueron vistas con vida fue el 19 de septiembre, cuando les dijeron que iban a ir a una fiesta. Sin embargo, todo se trató de un engaño: una camioneta Chevrolet Tracker blanca las pasó a buscar por La Tablada, en La Matanza, y las llevó hasta la casa situada en Florencio Varela. Allí, las redujeron, las golpearon, torturaron y finalmente las mataron.

La investigación oficial menciona que los responsables habrían filmado y transmitido en una red social la sesión de tortura contra Brenda, Morena y Lara, a un grupo privado en donde estarían otros integrantes de la banda. Tras los asesinatos, mutilaron sus cuerpos y los ocultaron en el jardín de la vivienda, en un pozo que había sido cavado con antelación.

Nueve de los 12 detenidos por el triple crimen de Florencio Varela.

Los primeros en ser capturados fueron Maximiliano Parra (18) e Iara Ibarra (19), quienes fueron descubiertos limpiando la escena del crimen. Después, atraparon a Celeste Magalí González Guerrero y su pareja, Miguel Villanueva Silva, que sería parte de la banda, y se escondían en un hotel alojamiento cercano al domicilio de Villa Vatteone.

Luego cayó Víctor Sotacuro Lázaro (41) en Bolivia, acusado de ser el conductor de uno de los autos que acompañó a la Tracker blanca, su sobrina, Florencia Ibáñez (30) -que lo acompañaba en el vehículo-, e Iván Giménez (28), contratado para cavar el pozo donde se intentó esconder los cadáveres. A los pocos días se conoció la noticia de las detenciones de "Pequeño J" y Orozco en Perú.

Los últimos en caer fueron Zavaleta Cubas, alias "Señor J", que ya estaba bajo arresto en el marco de otra causa por narcotráfico, Mónica Mujica (37), esposa de Sotacuro y de quien se cree que estaba al tanto de los crímenes; y Bernabé Jesús Mallón (42), un hombre al que los detectives asignan un rol central en la estructura de la red narco.

