Milei fue invitado a una gala en Mar-a-Lago y evalúa un nuevo viaje a Estados Unidos

El presidente Javier Milei fue invitado a participar de la Gala Prosperidad Hispana, un evento exclusivo que se realizará el 10 de febrero en Mar-a-Lago, el complejo privado que Donald Trump posee en Miami. Aunque los organizadores aseguran que el jefe de Estado argentino asistirá, la Casa Rosada todavía no confirmó oficialmente su presencia en la agenda presidencial.

Según la convocatoria, Milei sería reconocido por su "visión del mundo y de la economía", y los anfitriones esperan que brinde un discurso ante un auditorio reducido, integrado por empresarios y referentes políticos. Trump suele viajar los viernes desde Washington a Miami para pasar el fin de semana en Mar-a-Lago y regresar el domingo por la noche a la Casa Blanca, lo que abre la posibilidad de un cruce informal durante la gala, aunque no hay confirmaciones oficiales sobre un encuentro bilateral.

Además del evento en Florida, si finalmente concreta el viaje, Milei tiene previsto disertar en el Council of the Americas, uno de los foros de debate económico y político de mayor prestigio en Estados Unidos. La exposición se inscribe en la estrategia presidencial de utilizar escenarios internacionales para difundir su programa económico y su marco ideológico.

El interés empresarial se apoya en el impacto que tuvo su participación en el World Economic Forum: al menos 150 empresarios locales adelantaron su intención de escucharlo nuevamente, tras sus definiciones sobre la economía global y el rumbo de la Argentina.

La agenda internacional continuaría en marzo, con un viaje a Nueva York para protagonizar el Argentina Week, un encuentro de tres días (del 9 al 11) que reunirá a actores clave del sistema financiero estadounidense. El evento es coorganizado junto a la Embajada argentina en Estados Unidos por JPMorgan Chase, Bank of America, la AmCham Argentina y Kaszek, firma fundada por Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, vinculados a Mercado Libre.

“Presentaremos a inversores globales las principales oportunidades que hoy ofrece la Argentina. La Argentina ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso”, escribió el embajador Alec Oxenford en la red X, al detallar el objetivo del encuentro.

Durante su estadía en Manhattan, Milei estaría acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Si no se producen cambios de último momento, tras su paso por Nueva York el Presidente viajaría a Santiago de Chile para participar de la asunción de José Antonio Kast, quien reemplazará a Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda.

