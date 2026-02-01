Jamenei desafía a Trump: "Si ataca a Irán, esta vez la guerra será regional"

"Trémulo de pavor, piénsate bravo, y arremete feroz, ya mal herido...", las rimas del genial Almafuerte podrían adaptarse a lo que hizo, este domingo, el ayatola Ali Jamenei, el implacable "líder supremo" de Irán desde hace más de tres décadas. Tiene 86 años, su debilidad es notoria al punto que debió mandar a asesinar a miles de ciudadanos en los últimos meses, que solo reclamaban por la pésima economía o la falta de libertad, incluso el presidente Donald Trump lo ha amenazado con más bombardeos, pero aun en ese cuadro Jamenei este domingo "advirtió" al líder norteamericano que si finalmente ataca a Irán "esta vez la guerra será regional"...

"Lo que hubo en Irán fue un golpe de Estado" desafió Jamenei sobre los terribles sucesos recientes. "Atacaron a la policía, los centros gubernamentales, los centros de la Guardia Revolucionaria, los bancos y las mezquitas, y quemaron el Corán (...) Fue un golpe de Estado... y fue reprimido", señaló para justificar los miles de asesinatos de ciudadanos en las calles de Teherán, que el regimen oculltó en parte con un corte masivo de internet, para que los manifestantes no pudieran enviar fotoso, videos y las escenas de la brutal represión al exterior.

Teherán reconoce más de 3.000 muertes durante las protestas, pero insiste en que la mayoría eran "agitadores impulsados por Estados Unidos e Israel".

Estados Unidos bombardeó Irán en junio pasado durante una guerra de 12 días iniciada por Israel. Y desde la ola de protestas reprimida a sangre y fuego por la policía de Jamenei, dejando miles de muertos, Trump amenaza al líder de la República Islámica.

"Los estadounidenses deben saber que, si inician una guerra, esta vez será una guerra regional", desafió Jamenei este domingo, y agregó citado por la agencia de noticias Tasnim "los iraníes no deben tener miedo a las amenazas de Trump".

Las manifestaciones populares contra el régimen islámicocomenzaron como una expresión de descontento por el alto costo de la vida, pero se convirtieron en un movimiento masivo antigubernamental que los líderes del país han descrito como "disturbios" fomentados por Estados Unidos e Israel.

La Unión Europea también ha presionado a Irán con la inclusión de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica acusado de orquestar la represión, en su lista de "organizaciones terroristas".

"Terroristas europeos"

En represalia, el Parlamento iraní declaró el domingo como "grupos terroristas a los ejércitos europeos".

Según imágenes transmitidas por la televisión pública, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el resto de diputados vestían un uniforme de los Guardianes en señal de solidaridad y desafío.

"¡Muerte a Estados Unidos!", "¡Muerte a Israel!", "¡Vergüenza a Europa!", corearon los diputados en el hemiciclo, el día del 47 aniversario del regreso del exilio a Irán del imán Jomeini, padre fundador de la República Islámica.

Los "Pasdaran" ("guardianes" en persa), creados en 1979 por el líder supremo poco después de la Revolución, son considerados el ejército ideológico. Esta fuerza muy organizada controla sectores de la economía iraní.

Por el momento se ignora qué consecuencias tendrá el anuncio del Parlamento pero parece meramente simbólico.

