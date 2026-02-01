Carlos Alcaraz fue 'demasiado joven' para el eterno Novak Djokovic y es campeón en Australia

Carlos Alcaraz venció en una extraordinaria batalla en Melbourne a Novak Djokovic para ganar su primer Abierto de Australia este domingo y convertirse en el hombre más joven en completar los cuatro logros de Grand Slam en su carrera.

Ese resultado le negó al campeónisimo Nole llegar a su 25° copa de Grand Slam, un número que habla de su lugar notable en los libros de la historia más brillante del tenis mundial.

Alcaraz estuvo tenso en el comienzo pero luego fue imponiendo la implacable potencia de su juventud, que unida a un talento mágico terminó por demoler la resistencia que intento el serbio. El estadio en pleno lo aplaudió de pie, y al agradecer Nole destacó "haber vivido dos semanas inolvidables".

Alcaraz y Djokovic, tras la batalla. Colosos del tenis mundial. (FOTO AFP)

Dirigiéndose a Rafael Nadal en las tribunas, le dijo "es un honor haber batallado contigo, y es un honor que estés viendo un partido mío. Pero eran demasiadas leyendas españolas contra mí, eran dos contra uno...", agregó Nole con su carisma inigualable. Y luego elogió a Alcaraz "es tu momento Carlos, eres un verdadero campeón".

Ya más serio, en palabras que sonaron como una posible despedida de Australia, Djokovic agradeció al público, por el apoyo que lo llevó a vencer a Sinner y verlo en una final, admitiendo "la verdad no esperaba haber llegado a este partido". "Quiero decirles que los quiero mucho, no sé qué será del futuro, solo quiero decirles que ha sido un viaje maravilloso...", concluyó Nole.

Nadal, emocionado

Alcaraz, de 22 años, superó a Nadal que se hizo de los cuatro Grand Slam cuando tenía 24) y saludó el ejemplo del inolvidable guerrero español que estaba emocionado en las tribunas. También estuvo Roger Federer en el Rod Laver, completando una final que tanto en la cancha como en las gradas solo puede calificarse como una de las mejores de la historia.

7° Grand Slam para Alcaraz

La clave del triunfo de Alcaraz estuvo en su potencia física, que Djokovic (16 años mayor) e determinado momento ya no fue capaz de igualar.

El triunfo en su primera final en Melbourne permitirá además al tenista español afianzarse como número 1 del ranking ATP, luego de que el vigente campeón y N.2 del circuito, el italiano Jannik Sinner, fuera eliminado en semifinales justamente por Djokovic.

Es el 7º Grand Slam para Alcaraz, que ya había ganado dos veces Roland Garros (2023 y 2025), Wimbledon (2023 y 2024) y el US Open (2022 y 2025).

Para la temporada 2026 ya había anunciado que el título en Australia era uno de sus grandes objetivos.

Y Nole, ya cerca de cumplir los 39 años, no sabe si tendrá una nueva chance de llegar a los 25 títulos de Grand Slam, por lo que sigue compartiendo esa hazaña con la australiana Margaret Court.

Convencido de que cuanto más largo fuera el partido, mayores eran las opciones de triunfo de Alcaraz (16 años más joven), Djokovic comenzó el partido a un nivel superlativo, equiparable al de su mejor época.

Intratable al servicio (el español sólo fue capaz de hacer dos puntos al resto en el primer set) y muy agresivo cuando era Alcaraz el que sacaba, el serbio se llevó ese set en 34 minutos e impresionó como posible hacedor de otra hazaña.

Pero en el segundo set Alcaraz empezó a mostrar su potencia, y hubo errores no forzados de Djokovic que empezarona jugar también su partido. El quiebre de Alcaraz en el tercer juego de ese segundo set marcó el rumbo que de ahí en más tendría el partido. Djokovic ya no tendría la misma capacidad de respuesta, ni física ni de tenis.

En el tercer set, ambos jugadores parecieron sacudirse de encima la presión y los nervios y deleitaron a los espectadores con algunos puntos extraordinarios, pero Alcaraz estaba en un escalón arriba en lo físico, quebró en el quinto juego y encaminó la victoria.

Esa menor respuesta física hizo que Nole tuviera más errores no forzados que los habituales, en un intento desesperado por luchar con la intensidad de Alcaraz, pero pese a aparecer cansado y hasta resignado en algún momento, Nole llegó a cnomover al pública salvando seis pelotas de quiebre en el segundo juego del cuarto set y dio batalla hasta el instante final.

Incluso estuvo a punto de quebrar el servicio de Alcaraz para tratar de llegar a un quinto set, pero allí la clase del español impuso la misma garra que, a la distancia, hacía distinto a Rafa Nadal.

Ganó Alcaraz, y está muy bien. Y fue finalista Djokovic, y también estuvo muy bien. ¿Qué más podía pedirse de Australia?

