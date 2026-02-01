Londres, estilo Tarantino: roban a mazazos, en plena calle, una joyería en Richmond...

Las imágenes son tan espectaculares que, dado que en ese lapso no aparecen policías y se trata de Richmond, en Londres, el barrio residencial a la vera dle Támesis, que hasta podía pensarse en IA: pero no, dos delincuentes estaban efectivamente intentando romper a mazazos en plena calle el vidrio blindado de luna joyería en ese barrio londinense. No había IA, no había trucos, ese demencial episodio fue real. Apenas si algunos empleados desde el interior del local trataban de ofrecer alguna tibia resistencia a esos "locos del martillo", que cuando cedió el cristal tomaron lo que pudieron en un bolso azul y huyeron a la carrera en medio de los azorados transeúntes.

La escena es todavía más shockeante si se lee que en su web, la joyería asaltada, destaca que esa calle de Richmond "es un popular escenario de rodaje de películas". Y efectivamente parecía una película, de las de Tarantino, de extrema violencia.

Hasta Grok, con su ascéptico lenguaje habitual, cuando usuarios de X le consultaban por el tema tuvo que admitir que el robo era real: "Basado en informes de The Sun, Daily Mail y la Agencia Anadolu, este video muestra un robo real en una joyería en Richmond, Londres, el 31 de enero de 2026. Dos hombres enmascarados asaltaron Gregory & Co. a plena luz del día. No hay evidencia que sugiera que el robo fue generado por IA".

"El descarado robo tuvo lugar en Richmond, el sábado por la mañana", publicó el Daily Mail, con imágenes en las que se puede ver a los dos sujetos, encapuchados atacando a mazazos la vidriera la joyería familiar Gregory & Co. Cuando consiguen sacar una parte del vidrio, el otro sujeto empieza a rapiñar lo que puede de la vidriera. Desde adentro intentan alguna resistencia, hasta que segundos después los ladrones escapan corriendo por la calle. No se ve seguridad, no se ven policía, la indefensión del comercio fue absoluta.

Incluso alguno de los empleados trata de sacar joyas de la vidriera para que los ladrones no puedan llevárselas. Postal de Londres, 2026.

Gregory & Co. es un negocio con décadas en ese lugar de Richmond, y en su web se enorgullecen de "estar en el corazón la bulliciosa Richmond upon Thame". "Nuestro pintoresco callejón, Paved Court, se encuentra justo al lado de Richmond Green, junto a las icónicas cabinas telefónicas rojas... puede que te resulte familiar, ya que es un popular escenario de rodaje de películas", explican.

Sin oposición, los ladrones escapan corriendo en Richmond. Empleados de otro negocios miran sin poder reaccionar.

"Llevamos más de 45 años operando con éxito en Richmond, diseñando, fabricando, buscando y vendiendo joyería fina. Nos apasiona nuestro trabajo y nos enorgullece contar con tres generaciones de joyeros profesionales trabajando en nuestra empresa. La joyería es nuestra pasión", cierran.

HB