La tapa del Diario PERFIL del domingo 1° de febrero de 2026

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.109 del Diario PERFIL, de este domingo 1° de febrero de 2026, un número al que acompañan 4 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador:

Milei contra el círculo rojo: una historia de desconfianza y celos que nació en 2023. La grieta en el poder tiene fecha de origen. Fue el 18 y el 19 de abril del año de las elecciones, en el hotel Llao Llao de Bariloche. Allí, el hoy líder del Ejecutivo, para su sorpresa, fue recibido con frialdad por la élite empresarial del país. Desde entonces comenzó la distancia que hoy muestra su punto cúlmine.

Las batallas no culturales del Sr. Presidente. Al enfrentamiento con Paolo Rocca se suma el que mantiene con el Grupo Clarín, la cúpula de la CGT y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Macri. Su nueva vida sin Juliana incluye el rol de “observador” del Gobierno.

Cavallo: “la calma cambiaria que da el carry trade tiene un efecto recesivo”.

La letra chica del acuerdo con EE.UU. se escribirá entre Washington y Múnich.

Yerba. En 2025 salieron de los molinos productores 16 millones de kilos menos que en 2023. La crisis de una economía regional.

Epstein. La aparición de nuevos archivos vuelve a sacudir al poder. Causaron particular impacto los vinculados al príncipe Andrés.

Ciclovías. La red porteña destinada al transporte en dos ruedas ya superó los 300 km. Aún resta crecer en el sur y el oeste de CABA.

Alejandro Sanz. Habló en una docuserie acerca de su proceso depresivo. El documental se llama Cuando nadie me ve.

Se lanza Melania en una misa trumpista. Fernando Sulichin, el productor argentino.

El Helicoide, la ESMA del chavismo, volverá a ser un centro comercial y cultural. Los cambios que anuncia el chavismo 'post-Trump' en Venezuela.

San Lorenzo ganó y espera el clásico.

Escriben en esta edición:

Burgueño, Fara, Fidanza, Duran Barba, Cwaik, Pusetto, Herbella, Calvo, Sinay, Argüello, González y J. Fontevecchia.

HB