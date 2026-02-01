Venezuela anunció una amnistía general y el cierre del Helicoide

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes una amnistía general para presos políticos y el cierre del penal del Helicoide, emblema de décadas de denuncias de tortura y abusos, en un gesto que busca abrir una nueva etapa tras la crisis política que vive el país.

La medida se da a pocos días de que se cumpla un mes desde que Rodríguez asumió el poder tras la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro durante una incursión militar de EE.UU. la madrugada del 3 de enero.

Rodríguez participó el viernes de la apertura del año judicial en la sede de la Corte Suprema, un acto al que tradicionalmente acude el presidente. La sala estaba decorada con una fotografía de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quien también permanece detenida en EE.UU.

En su discurso, Rodríguez pidió al Parlamento aprobar de urgencia “una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 al presente”, dijo sin precisar el alcance.

“Pido a quienes han sido beneficiados por medidas para aquellos privados de libertad, excarcelados, pido en nombre de los venezolanos que no se impongan la venganza, la revancha ni el odio”, añadió.

Venezuela suma poco más de 700 presos políticos, según la ONG especializada Foro Penal, muchos en el Helicoide, sede de los servicios de inteligencia que ha sido denunciada como centro de torturas por la oposición y activistas de derechos humanos.

Rodríguez ordenó convertirlo “en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas”.

“¡Libertad, libertad, libertad!”, gritaron familiares de presos políticos apostados a las afueras de este centro de reclusión en Caracas. En una pancarta se leía: “Mientras quede uno preso esto no termina”.

Desde el 8 de enero fueron excarcelados unos 300 presos como parte de un proceso anunciado por Rodríguez que avanzaba lentamente.

Las familias llevan días acampando frente a las cárceles donde hay presos políticos.

“¡Felicidades!”, dijeron entre sí familiares a las afueras de unos calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7, al conocer la noticia. Se abrazaron, aplaudieron.

Rodríguez afirmó que quedarán excluidos de la amnistía “aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos”.

La líder opositora María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, estimó que el proceso “no es voluntario” y “responde a la presión” de Estados Unidos.

“Cuando desaparece la represión y se pierde el miedo, es el fin de la tiranía”, dijo Machado durante una participación virtual desde Cartagena, Colombia.

La anunciada el viernes es la segunda amnistía en casi tres décadas de gobiernos chavistas.

La primera fue aprobada en 2007 por Hugo Chávez (1999-2013) y favoreció a detenidos durante una insurrección militar en 2002 para derrocarlo.

“Que este sea el inicio de un camino que nos lleve a la libertad y a la democracia de forma definitiva y para siempre”, expresó el parlamentario opositor Tomás Guanipa, que participará en la votación.

En 2016, una ley de amnistía propuesta por el Parlamento, entonces de mayoría opositora, no “llegó a nada”, recordó Alfredo Romero, director de Foro Penal, organización que intentó en cinco oportunidades proponer procesos de amnistía para presos políticos.

“La amnistía tiene que tener cosas como determinables, no es una palabra”, agregó

En el mismo acto, Rodríguez dijo que impulsará una consulta para una nueva una reforma judicial. ONGs y opositores llevan años denunciando al aparato de justicia al señalarlo de corrupto e imparcial.

“He decidido convocar a una gran consulta nacional por un nuevo sistema de justicia y pido la colaboración de todos”, dijo.

Tras la caída de Maduro, Venezuela ha dado un vuelco a las relaciones con Washington que prepara el retorno de su personal diplomático a la embajada en Caracas cerrada desde 2019.

Rodríguez, cambió el discurso “antimperialista” de su antecesor al heredar el poder bajo presión de Washington: no quiere el mismo destino, como le advirtió el secretario de Estado, Marco Rubio.

En este nuevo contexto de cambios, fue recibida la nueva jefa de la misión diplomática de EE.UU. para Venezuela quien llegó ayer al país.

La embajadora Laura Dogu será quien encabece la misión estadounidense, aunque en principio su rol será como encargada de negocios. Dogu fue embajadora de Estados Unidos en Nicaragua y entre 2012 y 2015 fue subjefa de misión en México.

EE.UU., sin detenidos en Venezuela

EE.UU. informó que “todos” sus ciudadanos detenidos en Venezuela fueron excarcelados como resultado de un proceso de liberaciones acordadas con la presidencia interina.

El 8 de enero, el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones de un “número importante” de presos por razones políticas, pero familiares y defensores de derechos humanos señalan que las liberaciones marchan con cuentagotas.

“Nos complace confirmar la liberación, por parte de las autoridades interinas, de todos los ciudadanos estadounidenses conocidos que estaban detenidos en Venezuela”, indicó la embajada estadounidense en un comunicado, sin precisar el número de excarcelaciones.

El gobierno venezolano asegura que ha excarcelado desde antes de diciembre a más de 800 personas y pidió al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU verificar la lista.

El viernes se liberó a Arturo Gallino Rulier, el último detenido con nacionalidad estadounidense que permanecía recluido desde el 29 de noviembre pasado en la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda.