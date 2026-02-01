La Asamblea Nacional enterró el modelo petrolero del chavismo

El Parlamento sancionó una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos promovida por Delcy Rodríguez, que además de presidir el gobierno interino, aún mantiene bajo su órbita la cartera energética. Rodríguez fue quien hizo los primeros acercamientos con el sector privado. El sector petrolero creció un 16% bajo su control en 2025. Y proyecciones privadas apuntan a un crecimiento del 30% para 2026.

Cambios en la ley. El expresidente Chávez (1999-2013) impuso un férreo control en la industria. Obligó a las petroleras extranjeras a formar sociedades con la estatal Pdvsa con minoría accionaria y nacionalizó todas las empresas de servicios.

La nueva ley permite y facilita a privados la explotación y comercialización directa.

Otro cambio está en la regalía. Se mantiene en el 30%, pero establece la posibilidad de reducirlo en función de la viabilidad económica del proyecto. También se permite al Ejecutivo reducir la tasa del 50% del impuesto sobre la renta.

Se abre además al arbitraje internacional –prohibido por Chávez– para garantizar la confianza a la inversión.

La reforma legaliza el llamado “modelo Chevron”, que permitió a la empresa estadounidense asumir, dentro de una compañía mixta, el rol operativo que en teoría correspondía al socio mayoritario estatal.

Nueva licencia. EE.UU. emitió el jueves un permiso que autoriza a empresas estadounidenses la exportación, venta, almacenamiento, comercialización, transporte y refinación de crudo venezolano.

La licencia 46 establece que los contratos entre el gobierno de Venezuela, Pdvsa o sus filiales deben estar regidos por las leyes de Estados Unidos y que cualquier mecanismo de resolución de disputas debe ser dentro del territorio estadounidense.

Se establecen varias condiciones: no se permiten pagos a través de canjes de deuda, en oro y en activos digitales, como criptomonedas emitidas por Venezuela.

Tampoco se autorizan transacciones con personas o entidades vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China.

No está claro si la licencia ampara a petroleras europeas como Repsol y ENI.

Pero “es una buena flexibilización, ya que no tiene término de duración y esto les da mucha seguridad a las empresas”, dijo a AFP Dolores Dobarro, exviceministra de Petróleo.

Actores de EE.UU. “Nos hemos quedado cuando otros no lo hicieron”, dijo el viernes Mike Wirth, CEO de Chevron al canal CNBC. “Estamos recuperando algunas deudas que se nos debían, y eso nos da una ventaja significativa. El país tiene un enorme potencial a largo plazo”.

Chevron aceptó las condiciones de Chávez, mientras que otros actores, como Exxon Mobil y Conoco Phillips, demandaron al país.

Wirth acotó que se necesitarán otras autorizaciones para impulsar la producción en los campos que operan.

Chevron estima que su producción pase de 50 mil a 250 mil barriles diarios en dos años.

La licencia anticipa una mayor presencia de inversionistas internacionales, aunque Darren Woods, CEO de Exxon Mobil, enumeró como condiciones la estabilidad institucional y económica. Habló de una “transición a un gobierno representativo”.

Cifras conservadoras. Analistas del sector consideran un hecho que la nueva normativa impulsará un aumento en las exportaciones y en los ingresos petroleros, aunque llaman a la cautela sobre la velocidad del impacto.

El economista Asdrúbal Oliveros advirtió a AFP que el mayor control estadounidense sobre la industria “condiciona el uso y el impacto efectivo de esos recursos en la economía venezolana”.