EE.UU. alivia sanciones tras la reforma petrolera

Estados Unidos informó el levantamiento parcial del embargo sobre el petróleo de Venezuela, poco después de que el Parlamento de ese país reformara su ley de hidrocarburos, que abre la industria al sector privado.

Rodríguez y Trump volvieron a hablar el jueves. El levantamiento de las restricciones aéreas ocupó buena parte de la agenda, pero también, según la mandataria, se discutieron nuevas inversiones.

Poco después de aprobar la modificación a la ley de hidrocarburos, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció una flexibilización del embargo que Trump impuso al crudo venezolano en 2019, durante su primer mandato.

La industria terminó golpeada por las sanciones, pero también por años de desinversión, corrupción y malos manejos.

El Tesoro precisó que Washington dejará de sancionar la extracción, comercialización y venta de crudo por parte de la petrolera estatal Pdvsa y sus asociados, siempre y cuando cualquier contrato esté sometido “a la jurisdicción de Estados Unidos”.

Los pagos deberán depositarse en las cuentas bajo control estadounidense.

Además, no autorizará ningún tipo de transacción relacionada con Cuba, Rusia, Irán o Corea del Norte. También hay restricciones sobre China.

Toda venta a un país que no sea Estados Unidos deberá ser reportada previamente a Washington, indicó el texto.

La modificación en la ley de hidrocarburos autoriza la emisión de contratos a empresas privadas para explotar, distribuir y comercializar la producción sin participación del Estado, e incluso autoriza la transferencia de sus activos a privados.

Expertos advierten, no obstante, la discrecionalidad y potestad del Ejecutivo.

El chavismo tiene el interés de que privados operen en lo que han llamado “campos verdes”, yacimientos vírgenes no explorados.

El instrumento sustituye los impuestos aplicados al sector por una única contribución de hasta un 15% sobre los ingresos brutos de la actividad.

Establece igualmente regalías máximas del 30% sobre ingresos, aunque el Ejecutivo determinará los márgenes específicos en cada contrato, según las condiciones del proyecto.

Además de relajar sanciones, Trump anunció su decisión de “abrir todo el espacio aéreo comercial”, cerrado durante el despliegue militar que finalizó con la captura de Maduro.

También anunció la reanudación de los vuelos entre ambos países, que cesaron en 2019.

“Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá”, aseguró.