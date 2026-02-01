Alejandro Sanz habla de su salud mental en su docuserie

“Cuando empecé no se hablaba de eso, la depresión se arreglaba tirando para adelante”, dijo Alejandro Sanz en una de las entrevistas que dio para promocionar Cuando nadie me ve, serie documental de tres episodios centrada en su vida y carrera profesional. Hace muy poco que el cantante español comenzó a hablar sobre la depresión que padeció. “Soy de la opinión de que cada uno haga lo que considere respecto de hablar o no, de la depresión. No es una obligación, pero sí creo que sería bueno normalizarlo”, aclaró Sanz quien, hace poco, comenzó a hablar sobre la depresión que él mismo atravesó. “Recuerdo, cuando empezaba en esta profesión, que esto no existía, no se hablaba de eso. Entonces, nosotros nos teníamos que apañar con lo que fuera. Las depresiones se arreglaban tirando para adelante”, dijo en una entrevista concedida a Europa Press. “Ahora que existe un poco más de conciencia sobre este tipo de cosas, está bueno que se normalice. (...) No hay que estigmatizar cosas que son tan normales y que realmente necesitan mucha normalización para poder curarse mejor”.

Límites. Por otro lado, consultado sobre si hubo algún límite puesto por él para hacer la docuserie, Sanz resaltó la importancia de “escuchar a tu propio cuerpo; cuando algo te da vergüenza o cuando algo te parece un poco pornográfico emocionalmente, mejor no pasar de ahí”, dijo. “O sea, yo no tengo ningún problema en contar mis cosas, porque tampoco creo que tenga nada que ocultar en mi vida, además, en mis canciones se cuentan muchas cosas. Pero bueno, también tenés que tener en cuenta lo que tu cuerpo te dice”.

De todas formas, el cantante aclaró que reconoce que “será complicado descubrir a un nuevo Alejandro Sanz en Cuando nadie me ve porque desde el día que nací tengo ya puesto el sello y ya no me lo quito. Sí hay una parte un poco más emocional, ¿no? Es una parte que no había mostrado nunca, quizá no había compartido determinadas cosas que en mi carrera han sido para bien y para mal lo que me ha pasado, y entonces, sí dudé mucho tiempo y estuve pensando mucho tiempo sobre qué cosas mostrar y qué no. Al final decidí que lo mejor que se puede mostrar es la verdad”.

La fama. Otro de los temas que se mencionan en Cuando nadie me ve es un tópico muy común entre los artistas que son más que famosos, y es el del precio del éxito. Aunque Sanz dice no saber cuál es, asegura que “habría pagado el doble” por el éxito. “Es verdad que hay momentos en los que la fama es incómoda y que molesta y todo eso, pero también está que te ofrece la capacidad de poder trabajar en lo que te gusta, poder hacer música para vivir y para poder conectar con fans de todo el mundo... Y es algo que no tiene precio”, destacó Alejandro Sanz.

Prejuicio. Otro de los aspectos de su carrera que aborda la docuserie son sus orígenes flamencos y cómo luchó por la canción Corazón partío –un éxito universal de Sanz– en una época en la que, relató, “se repudiaba directamente el flamenco. Parecía que te iba a hacer mal decir que te gustaba el flamenco; me lo dijeron así abiertamente”. Según él, “el flamenco ahora mismo es cuando más ayuda necesita” y, si bien “esa realmente es una tarea de todos”, sin duda “el hecho de que a Rosalía, por ejemplo, le guste, es una cosa maravillosa, porque hace que la gente se interese”. Rosalía, junto con Nathy Peluso, Shakira, Juanes, y otros artistas, participaron en Cuando nadie me ve.