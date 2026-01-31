Georgina Rodríguez fue la única argentina en la première de ‘Melania’

La première oficial del documental Melania fue ayer viernes en el Kennedy Center, espacio de la élite cultural de la ciudad de Washington, que Trump rebautizó sumándole su nombre, pero que, como sucede con el CCK en Argentina, ni los trumpistas lo llaman como su líder pretende.

A su vez, el jueves, se hizo una función para funcionarios del gobierno y algunos invitados. Y días antes, en la Casa Blanca propiamente dicha, se organizó una première mucho más exclusiva y con invitados especiales. Entre ellos, hubo una única argentina, Georgina Rodríguez, influencer que es más conocida por ser la esposa de Cristiano Ronaldo.

“Qué suerte haber podido asistir al estreno (de Melania). Una experiencia tan impresionante como inspiradora. Felicidades por tu película, @melaniatrump, por el trabajo que hay detrás y por darle vida con tanta presencia y sensibilidad”, escribió en sus redes sociales Georgina Rodríguez, junto con fotos donde queda claro hasta qué ubicación le dieron en el salón de proyección, y por supuesto, qué cartera y qué joyas eligió para esa función privada.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Esta no es la primera vez que Georgina Rodríguez es invitada a la Casa Blanca. En noviembre del año pasado, junto con Cristiano Ronaldo participaron de la cena de gala que Donald Trump le ofreció a la poderosa comitiva del reino de Arabia Saudita. Y además, ambos fueron recibidos en privado por Trump en el Salón Oval.

Polémica. Melania es un documental financiado por Jeff Bezos vía su empresa Amazon Prime. Según medios estadounidenses, Bezos habría invertido unos cuarenta millones de dólares en el documental; de esa cifra, un setenta por ciento iría a la propia Melania Trump. Bezos también destinaría unos treinta y cinco millones de dólares adicionales para la promoción del documental. Vale aclara que Disney habría ofertado producir Melania por catorce millones de dólares.