Caso $Libra: salió a la luz un documento secreto firmado entre Hayden Davis y el presidente Javier Milei

El empresario del ecosistema cripto especializado en memecoins y desarrollos blockchain, Hayden Davis, firmó un convenio de carácter secreto con el presidente Javier Milei para “brindar asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial” en la Argentina, en el marco del lanzamiento de la criptomoneda $Libra.

El entendimiento, al cual accedió Clarín, se formalizó durante el último paso de Davis por el país: una estadía breve de unas 38 horas que tuvo lugar quince días antes de la salida al mercado del token $LIBRA. La fecha fue el 30 de enero de 2025, exactamente un año atrás.

Durante ese viaje, Davis asistió a la Casa Rosada, donde mantuvo un encuentro con Milei y con los lobbistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. La reunión se extendió por cerca de treinta minutos y derivó luego en una publicación del Presidente en su cuenta de X, en la que dio a conocer al empresario.

El tuit del presidente Javier Milei tras reunirse con Hayden Davis en Casa Rosada el 30 de enero de 2025

Ese mensaje presidencial fue posteriormente replicado en X por Kelsier Ventures, la firma encabezada por Davis. "Un gran paso en nuestra visión de garantizar que la próxima generación de tecnología y finanzas llegue a las masas. Estamos orgullosos de asesorar a @JMilei en la ejecución de este objetivo en Argentina y seguir cambiando el mundo para mejor. VIVA LA LIBERTAD", señalaba el texto, en el que ya se mencionaba el rol de asesoramiento a Milei.

El comunicado de la empresa Kelsier en el que afirman estar "orgullosos de asesorar a Javier Milei"

El documento figura fechado el 29 de enero y cuenta con las firmas de Milei y de Davis. El acuerdo fue redactado en idioma español, pese a que se trata de una lengua que Davis maneja de manera limitada. La audiencia del día 30 fue solicitada por Novelli, de acuerdo con los registros oficiales de la Casa Rosada.

Ese mismo 30 de enero, una vez finalizado el encuentro, dos billeteras cripto atribuidas a Davis —identificadas como HDS2 y HDS3— realizaron transferencias por 507.000 USDC cada una hacia una wallet registrada a nombre de Orlando Rodolfo Mellino, un jubilado argentino de 75 años que aparece mencionado como intermediario.

En un lapso inferior a tres horas, Mellino giró la totalidad de esos fondos a otra billetera identificada como CPE22, señalada como una presunta cueva cripto según un informe elaborado por la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano, que investiga posibles delitos vinculados al caso.

El lanzamiento del token $LIBRA y el impacto del tuit de Javier Milei

El 14 de febrero, Hayden Davis presentó el token $LIBRA, una criptomoneda cuyo valor escaló desde 0,3 hasta cerca de 5 dólares tras una publicación de Milei en redes sociales. Sin embargo, poco después de una hora, el precio registró un derrumbe que dejó a miles de personas afectadas.

Con el avance de las sospechas en redes sociales sobre una eventual estafa cripto, Milei se desvinculó de la iniciativa y eliminó su mensaje. Más tarde, sostuvo desde su cuenta de X que desconocía los detalles operativos del proyecto.

El acuerdo firmado fue uno de varios documentos que se habrían rubricado en el marco de vínculos entre el gobierno argentino y Kelsier Ventures, orientados al desarrollo de negocios asociados a la tokenización y a iniciativas Web3.

Mauricio Novelli; Julian Peh, CEO de KIP Network INC; y Hayden Davis, de KelsierVentures

Según informó el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, Davis tenía firmado un convenio para asumir como asesor oficial del Estado argentino en materias vinculadas a “blockchain, inteligencia artificial (IA) y criptomonedas”. Ese entendimiento habría sido suscripto en noviembre de 2024.

Ese esquema contemplaba tres fases: una etapa piloto, otra de ejecución y una tercera correspondiente al lanzamiento de la denominada 'Currency (moneda) de Libertad'. En esa oportunidad, el acuerdo habría sido firmado por Sergio Morales, entonces asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), en representación del Estado argentino.

El borrador incluía, además, un esquema de pagos a cargo de Kelsier Group para acceder a esa representación. Estaba previsto un primer desembolso de 300 mil dólares, seguido por seis pagos mensuales de 250 mil dólares cada uno. En caso de que la Argentina superara los 10 millones de dólares en beneficios hacia abril de 2025, el vínculo podría prorrogarse por dos años adicionales.

La información fue posteriormente retomada y ampliada por la Comisión Investigadora del Congreso sobre el caso $LIBRA, que detectó una billetera virtual —identificada como CivUA— receptora de transferencias por 300 mil y 250 mil dólares cripto en las fechas coincidentes con lo estipulado en el acuerdo.

La titularidad de esa wallet no fue determinada con precisión, aunque la Comisión sostuvo que podría corresponder a Novelli, Terrones Godoy o Morales.

Entre los movimientos registrados figuran dos transferencias de 150 mil USDC cada una, realizadas los días 19 y 30 de noviembre, y una tercera por 250 mil USDC el 17 de enero. Para los legisladores, esas operaciones permiten inferir que se trataba de la billetera utilizada para canalizar los pagos del convenio.

Asimismo, la Comisión estableció que CivUA efectuó envíos a otras billeteras pertenecientes a Novelli y a Morales entre el 22 de noviembre y el 17 de enero. La titularidad de esas wallets fue confirmada por el exchange cripto OKX.

El rol de KIP Protocol y los acuerdos de confidencialidad

En el entramado aparece otro actor cuyo papel aún no fue plenamente esclarecido: la firma KIP Protocol, conducida por el ciudadano singapurense Julian Peh, también identificado como Peh Chyi Haur según consta en los registros migratorios argentinos.

KIP Protocol fue la primera empresa asociada públicamente al proyecto $LIBRA al momento de su lanzamiento. Su nombre figuraba en el pie de página del sitio web (ya dado de baja) "Vivalalibertadproject", lo que derivó en las primeras acusaciones en redes sociales.

Sin embargo, desde la firma aseguraron no haber tenido conocimiento previo del lanzamiento. En su canal de Discord, integrantes del equipo de comunicación afirmaron que desconocían el proyecto. Horas más tarde, ante el incremento de cuestionamientos en X, difundieron un comunicado en el que afirmaron que el proyecto "había sido un éxito" y desvincularon a Milei al sostener que "el presidente no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto que es absolutamente privado".

Nueve días después de haber celebrado el lanzamiento de $Libra, KIP Protocol informa que no participó del lanzamiento de la criptomoneda

Tiempo después, Julian Peh declaró que ese mensaje "estaba mal escrito y tenía razones por las cuales lo publicaron". Diez días más tarde, con el escándalo ya instalado, desde KIP apuntaron directamente a Novelli y lo señalaron como quien los convocó el 13 de febrero —un día antes del lanzamiento— para sumarse a la iniciativa.

También indicaron que fue Novelli quien les envió los textos en inglés y español que debían publicar para desvincular a Milei del token $LIBRA. En ese momento, Novelli se encontraba en Dallas junto a Hayden Davis, aunque mantenía comunicación con Buenos Aires. Según informó Clarín, también habría intentado que Davis difundiera un mensaje similar desligando al Presidente, pero el empresario no aceptó esa versión.

Tuit de Julian Peh que indica que el mensaje de KIP Protocol estaba "mal redactado"

Desde KIP Protocol declinaron hacer declaraciones ante consultas de Clarín. Tampoco designaron abogado defensor en la causa que instruye el fiscal federal Eduardo Taiano, pese a que Peh figura imputado.

Un último elemento surgió en un space de X —conversación pública que se abre en la red social y a la que puede ingresar cualquiera para escuchar— organizado por KIP durante la madrugada del 14 de febrero, con el objetivo de contener la crisis. Allí, Peh y su equipo evitaron precisar quién había sido el responsable de crear la criptomoneda.

La explicación para no identificar al creador del token, atribuido a Kelsier, fue que existía un "acuerdo de confidencialidad" que les impedía brindar mayores detalles, según manifestaron durante esa instancia pública.

El texto completo del acuerdo entre Hayden Davis y Javier Milei al que accedió Clarín

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de enero de 2025

Al Señor Presidente

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ARGENTINA, DR. JAVIER MILEI

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el honor de dirigirme a Usted con el objeto de poner a su disposición, de manera ad honorem, mis servicios de asesoramiento especializado en blockchain e inteligencia artificial. Esta propuesta tiene como finalidad asistirle en el entendimiento, análisis, implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina, tanto en el sector público como en el sector privado.

Mi compromiso radica en brindar un acompañamiento profesional, alineado con las tendencias globales de descentralización y modernización tecnológica, asegurando la máxima calidad y confidencialidad en cada etapa del asesoramiento. Por este motivo, le hago llegar este documento de propuesta de asesoramiento.

Documento de Propuesta de Asesoramiento

Propuesta General

Asesoramiento sobre tecnología blockchain e inteligencia artificial:

Mi objetivo es brindar asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial para facilitar el entendimiento, análisis, implementación e impacto de soluciones tecnológicas innovadoras, contribuyendo al aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la economía digital en la República Argentina.

Servicios ofrecidos

El presente servicio incluye, pero no se encuentra limitado, al asesoramiento sobre el análisis, implementación y desarrollo de las siguientes acciones en particular:

Automatización mediante contratos inteligentes: Aplicación de smart contracts para simplificar procesos administrativos y contractuales, reduciendo costos operativos y aumentando la eficiencia.

Digitalización de documentos públicos: Registro y almacenamiento seguro de documentos oficiales, como títulos de propiedad, certificados y otros activos, mediante blockchain.

Desarrollo de ecosistemas de innovación digital: Asesoramiento para fomentar el crecimiento de startups y proyectos relacionados con blockchain e inteligencia artificial en el ámbito local.

Educación y capacitación: Creación de programas formativos destinados a funcionarios públicos en el uso y potencial de blockchain e inteligencia artificial.

Agradezco la oportunidad de presentar este documento y confío en que, con su apoyo, podré contribuir significativamente al desarrollo económico y tecnológico del país.

Por medio de la presente, pongo a su disposición mis servicios de manera totalmente gratuita, renunciando expresamente a cualquier tipo de contraprestación, ya sea en dinero, especie o cualquier otra forma de remuneración.

Solicito su firma en este documento para formalizar el apoyo y compromiso con esta iniciativa, entendiéndose la libertad de las partes de proponer futuras negociaciones, en los términos del Art. 969 del Código Civil y Comercial de la Nación. A su vez, me comprometo a mantener la más estricta confidencialidad de la Nación. A su vez, me comprometo a mantener en secreto la información expuesta en este documento, guardarla bajo la más estricta confidencialidad, salvo autorización legal o instrucción expresa de la autoridad competente.

Asimismo, y a requerimiento exclusivo de su parte, manifiesto por la presente que el asesoramiento brindado podrá extenderse a materias no especificadas en este documento, siempre que se encuentren dentro de mi ámbito de competencia y conocimiento.

Finalmente, dejo constancia de que, a partir de la firma de ambas partes, el presente documento surtirá los efectos correspondientes, formalizando mi intención de brindar los servicios de asesoramiento en los términos aquí establecidos.

Atentamente,

Hayden Mark Davis

Co-fundador Kelsier

Javier Gerardo Milei

Presidente de la Nación Argentina

NG /fl