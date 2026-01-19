Gabriel Campa: “Argentina es uno de los líderes en el mundo de criptoactivos”

Argentina se ubica hoy entre los países con mayor adopción de criptoactivos a nivel global, un fenómeno que, según Gabriel Campa, referente financiero, y en diálogo con Canal E, aseguró no ser casual. “Argentina es uno de los líderes en el mundo de criptoactivos, dado la situación económica del país y la reducción del acceso al dólar”, explicó. Frente a esas restricciones, el argentino encontró en las criptomonedas una alternativa para invertir, resguardar valor y realizar transacciones tanto locales como internacionales.

El especialista remarcó que este proceso fue pionero y terminó sirviendo como modelo para otros países de la región. “El argentino descubrió cómo hacerlo y los demás lo que hicieron fue copiarse del modelo argentino”, afirmó, al comparar la experiencia local con casos recientes como el de Bolivia. Hoy, el uso de cripto no solo se limita a la inversión, sino también al resguardo en monedas estables vinculadas al dólar y al uso cotidiano para pagos.

Criptomonedas como tecnología y no solo como dinero

Campa destacó que la discusión ya no pasa únicamente por si las criptomonedas son dinero, sino por su valor como infraestructura tecnológica. “Veamos más que nada a los criptoactivos como una tecnología más que dinero”, sostuvo, y agregó que se trata de “una nueva tecnología mucho más eficiente y mucho más global”. En ese sentido, recordó que, al igual que ocurrió con las tarjetas de crédito, la adopción masiva requiere tiempo, regulación y confianza.

El avance también se refleja en el sector público. “Ya están permitiendo algunos pagos de impuestos con criptoactivos y hay intenciones de expandir eso”, señaló, anticipando que la Argentina avanza de forma gradual pero firme hacia una mayor integración de estas herramientas al sistema formal.

Pymes, crédito y nuevos productos financieros

Uno de los sectores donde el impacto es más visible es el de las pymes. Campa explicó que la banca tradicional sigue siendo costosa y poco accesible para muchas empresas. “La banca tradicional sigue siendo muy cara, especialmente para las pymes”, afirmó. En contraste, los criptoactivos permiten reducir costos operativos y ofrecer productos más eficientes y globales.

Entre las innovaciones más relevantes mencionó los préstamos garantizados con Bitcoin. “No requiero saber tu historial crediticio: tengo tu Bitcoin y si no me pagas, me toma segundos venderlo”, explicó, destacando cómo este mecanismo mitiga riesgos y amplía el acceso al crédito. Aunque reconoce que aún existe miedo, remarcó que la creciente participación de entidades reguladas genera mayor confianza.

De cara a 2026, Campa se mostró optimista: “Argentina se va a mantener en la posición número uno”, aseguró, respaldado por la aparición constante de nuevos productos, como tarjetas de crédito garantizadas con Bitcoin, y por un uso cripto que no disminuye incluso en contextos de mejora económica. Para el especialista, el proceso es claro: “Bitcoin se creó para devolverle el control al usuario, y eso es lo que está ocurriendo”.

