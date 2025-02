Quién es Julian Peh y cómo llegó a Javier Milei

De Julian Peh, el CEO y cofundador de la firma de criptomonedas KIP Protocol, que saltó a la fama por permitir que miles de inversores de todo el mundo pierdan millones de dólares por el consejo de Javier Milei, se tienen algunos datos. Pero hay uno que tiene un brillo particular luego del escándalo que se desató el viernes por la noche: no es un desconocido para el ecosistema de La Libertad Avanza.

Por lo menos, dos fuentes libertarias señalan que el ejecutivo que nació en Singapur, y que se recibió como licenciado en derecho de la universidad nacional de dicho país en 2004, arribó a la primera plana de LLA a través de Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, quien está atenta al mundo de los activos financieros digitales. Y fue ella quien lo acercó al Presidente. A su vez, una voz de LLA apuntó contra Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados, cercano a “el Jefe”, como parte del vínculo pero desde el lado del riojano lo desmintieron de manera tajante.

Hay un dato que ilustra el vínculo entre el hombre de KIP y el oficialismo: el jefe de Estado en compañía del vocero presidencial Manuel Adorni se reunió con el empresario un 19 de octubre en el Hotel Libertador, el lugar en el que se realizaba por esos días el Tech Forum Argentina 2024, un foro sobre tecnologías “disruptivas” en el país.

Del encuentro entre Milei, Peh y Adorni también fue parte Mauricio Novelli, el cofundador de Tech Forum, y la charla estuvo basada en “el análisis de la tecnología de IA descentralizada de KIP puede respaldar a la Argentina” tal como figuran en los registros públicos de acuerdo a la Ley de Ética Pública, que obliga a los funcionarios a informar de todas las audiencias que mantienen.

Luego de ese cónclave, hubo una selfie que Peh subió a su cuenta de X, la única red social que mantiene con actividad y que utilizó, tras la polémica que se desató y después de las palabras de Milei desligándose del hecho, para señalar que forma parte de una compañía seria. “Todo se vendió a través de un fondo de liquidez de un solo lado. Armaremos el plan para ejecutar el Proyecto Libertad según el objetivo original. No hubiéramos obtenido la ayuda que recibimos para lanzarlo si no fuéramos serios”, se defendió.

En ese foro en el cual el empresario tomó contacto con Milei, dio el presente el funcionario Sergio Morales, un integrante de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que tiene una experiencia importante en temas vinculados a activos virtuales y no podía desconocer que la reputación de Peh no era precisamente positiva.

El ejecutivo de Singapur se dedica hace dos décadas a la asesoría de empresas tecnológicas orientadas al sector financiero, participó de la creación de fondos y activos digitales, con capitales de riesgo sobre todo, y con el comando de KIP Protocol tuvo hechos que lo marcaron y lo hicieron poco confiable.

Como expresa ante este medio Agustín Giménez, un especialista en temas digitales y cofundador de dos agencias de marketing digital (aHGency y BTA), la firma “hizo cosas bastante polémicas” en los últimos años. En República Centroafricana, por ejemplo, Giménez recuerda que KIP “sacó una criptomoneda, la inflaron y después bajaron la liquidez y desaparecieron”. Una maniobra igual a la realizada con $Libra.

“No es gente muy seria y participa del ecosistema de criptos pero en eventos que no son de los más reconocidos. Y lamentablemente para nosotros, son eventos en los que participa el Presidente, rodeándose de personas del mundo cripto que no son eminencias y no son de las grandes mentes que hay acá en el país, en el que existe un ambiente sólido”, aporta el profesional.

Según Giménez, lo que sucedió con la estafa que protagonizó el jefe de Estado un viernes por la noche no es normal: “Pasó lo peor que pudo pasar con un activo. Y lo más raro de todo es que la página web del proyecto Viva La Libertad Proyect de KIP se publicó solo tres minutos antes de que Javier Milei lanzara su tuit. Por lo cual es casi imposible que no exista un vínculo entre las partes”.

Incluso dijo que este tipo de “estafas” no son habituales y que se dan en ambientes de nicho, no a semejantes escalas. “Es la primera vez que se involucra un presidente y hay miles de inversores afectados por lo sucedido”, aseveró.

Ayer, KIP buscó desligarse del lanzamiento de Libra, que se lo adjudicaron a Kelsier, la compañía de Hayden Davis, quien también tiene foto con el Presidente. Milei se defendió con un posteo de todas las acusaciones que se produjeron ante el hecho que protagonizó y no volvió a realizar ninguna mención a su relación con Peh ni a lo que les pasó a miles de damnificados.