Tecnología blockchain, criptomonedas, IA y ¿después?

El sistema bancario mundial ha evolucionado tecnológicamente en los últimos años, sin embargo la mayoría de sus operaciones siguen siendo complejas para los clientes, quienes en muchas oportunidades deben soportar largas esperas para resolver sus inquietudes. A la vez que los empleados del sector deben aún lidiar con la burocracia que conlleva trabajar con sistemas centralizados.

Las operaciones que se realizan a través de la banca tradicional tienen como paso obligado la intervención del emisor y receptor. Muchas veces, deficiencias en los sistemas complican el traspaso de dinero de una cuenta a otra. Esas transferencias pueden tardar varias horas en hacerse efectivas, lo que dificulta la operatoria del cliente en caso de que el dinero que tenga que recibir sea para cubrir un cheque que haya emitido.

La tecnología blockchain tiene de ventaja del traslado de información de punta a punta sin tener que verse obstaculizado por ninguna base de datos centralizada. Esta característica es la principal diferencia que tiene con la banca tradicional global. La inmediatez es el rasgo que distingue a las operaciones con criptomonedas (bitcoin, ethereum, etc).

Argentina está un paso más atrás que los países europeos y norteamericanos, ya que la regulación específica sobre criptoactivos se encuentra aún en desarrollo. Aprovechando el gris legal, dos bancos decidieron explorar este entorno en mayo de 2022: Banco Galicia y Brubank.

Ambas entidades ofrecieron el servicio a través de un sistema de finanzas embebidas: se aliaron con Lirium, una empresa fintech especializada en criptomonedas que ofrece no solo poner todos sus sistemas operativos para que los bancos puedan ofrecer este servicio, sino que también prestan su conocimiento legal y regulatorio.

Los activos ofrecidos por el Banco Galicia eran bitcoin (BTC), ethereum (ETH), la stablecoin USDC y ripple (XRP). Sin embargo, unos días después de este anuncio, el directorio del Banco Central decidió prohibir esta actividad mediante la Comunicación A 75068.

Todo indica que en poco tiempo, y si lo permiten los reguladores, el mercado bancario en Argentina va a optar por la modalidad de operar con criptos. El Gobierno viene realizando reuniones al respecto.

La inteligencia artificial, un nuevo asesor de riesgo y financiero. Hasta ahora la inteligencia artificial es usada por los bancos para el análisis de riesgo que una persona, tanto física como jurídica, puede representar a la institución. A través de la IA los bancos estudian de manera preventiva a sus clientes o futuros clientes. La herramienta utilizada para tal fin es el KYC (Know Your Client “conozca a su cliente”), que implica un estudio pormenorizado de la historia crediticia del prospecto.

La novedad es el inminente uso de la IA para la inversión financiera. En la actualidad se están realizando mediciones para saber con qué eficacia pueden operar las distintas LLA (Large Language Model, tipo avanzado de IA).

La evidencia demuestra que estamos en un momento de reconfiguración de las formas de relacionarnos con el mundo de las finanzas. Las fintech vienen ganando terreno frente a los bancos, las cripto cotizan a la par del dólar y son una nueva moneda de inversión, y las IA despliegan su capacidad para el control del riesgo financiero. Un nuevo esquema está naciendo y veremos hasta dónde llega.