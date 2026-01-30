“Mi pobre angelito”, “The Last of Us” y “Beetlejuice”: murió Catherine O’Hara, la actriz que hizo reír al mundo

La actriz estadounidense Catherine O’Hara falleció hoy a los 71 años en su hogar de Los Ángeles, después de una "breve enfermedad", confirmaron su agencia Creative Artists Agency y diversos medios internacionales. Aunque la causa exacta no fue detallada, su partida deja un vacío profundo en el mundo de la comedia y el cine.

Así, nacida en Toronto, Canadá, O’Hara se convirtió en una de las figuras más queridas de la comedia y el cine moderno. Su papel más recordado es Kate McCallister en Mi pobre angelito (1990), donde encarnó a la madre de Kevin, un niño que desafía a un torpe par de ladrones después de ser accidentalmente dejado solo en casa. Además, brilló en Beetlejuice (1988 y su regreso en 2024) y The Last of Us (HBO Max), consolidando su talento para la comedia.

De tanto trabajar y compartir su pasión por el cine, también construyó su vida personal. En 1992 contrajo matrimonio con el director y productor Bo Welch, a quien conoció durante el rodaje de Beetlejuice, película que marcó un antes y un después tanto en su carrera como en su vida. Juntos criaron a sus dos hijos, Matthew y Luke.

Los mensajes de despedida incluyeron el del actor chileno Pedro Pascal, compañero de O’Hara en The Last of Us, recordó a la actriz en su perfil de Instagram: “Oh, genialidad estar cerca de ti. Eternamente agradecido. Hay menos luz en mi mundo, este mundo afortunado que te tuvo te mantendrá siempre. Siempre. Única e inigualable #CatherineOHara”.

Un ícono de generaciones

La risa puede ser un arma poderosa, y pocas la manejaron como Catherine O’Hara. Desde el grito desesperado de una madre en un aeropuerto de Chicago hasta los extravagantes trajes de un pequeño pueblo llamado Schitt’s Creek, no solo interpretó personajes en más de cinco décadas de trayectoria, sino que también redefine la comedia moderna.

El laboratorio de SCTV

La actriz estadounidense comenzó su carrera en 1974 en Toronto, en el legendario grupo de improvisación The Second City, donde fue suplente de Gilda Radner, una de las pioneras de la comedia en Estados Unidos. Aunque, su salto a la fama llegó con SCTV (Second City Television), un programa que mezclaba sketches y parodias y que se convirtió en escuela de humor para toda una generación. Allí no solo actuó: ganó su primer Emmy como guionista en 1982.

Algunos de sus personajes más recordados son la explosiva Lola Heatherton y sus impecables imitaciones de Meryl Streep y Katharine Hepburn, que ya mostraban su talento para la sátira y el humor fino.

'Mi pobre angelito' y 'Beetlejuice'

Luego, para el público internacional, O’Hara es sin dudas Kate McCallister. Su interpretación en Home Alone (1990) y su secuela definió a la madre moderna: imperfecta, valiente y absolutamente decidida.

Al mismo tiempo, en Beetlejuice (1988), dirigida por Tim Burton, encarnó a Delia Deetz, dejando una marca imborrable en el cine de culto. En ese set conoció a su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, gracias a que Burton hizo de “cupido” improvisado entre ellos. Estas películas consolidaron a O’Hara como una actriz capaz de combinar géneros.

La maestra del ‘mockumentary’

La versatilidad de Catherine O’Hara en la improvisación la llevó al cine junto a Christopher Guest, con quien perfeccionó el género del falso documental. En títulos que hoy son considerados cátedra de actuación, O’Hara demostró dominio:

Waiting for Guffman (1996)

Best in Show (2000), donde brilló como la inolvidable Cookie Fleck

A Mighty Wind (2003), mostrando además su talento como cantante y compositora

Aquellos trabajos le permitieron explorar personajes complejos, cargados de humor involuntario y humanidad.

Moira Rose y el siglo XXI

La carrera de Catherine O’Hara volvió a brillar cuando parecía que ya lo había hecho todo y sorprendió con Schitt’s Creek (2015-2020). Su interpretación de Moira Rose, una exestrella de telenovelas excéntrica y melodramática, se convirtió en fenómeno global. Su estilo único, la mezcla de acento teatral y frases imposibles de olvidar, la llevó a recibir todos los premios principales por una sola temporada: Emmy, Globo de Oro, SAG y Critics Choice.

Del regreso de Beetlejuice a Apple TV+

Lejos de pensar en el retiro, O’Hara tuvo un resurgimiento masivo en los últimos años. Su regreso como Delia Deetz en Beetlejuice Beetlejuice (2024) sorprendió tanto a viejos fanáticos como a nuevas generaciones. Además, su incursión en el drama post-apocalíptico de HBO, The Last of Us, interpretando a Gail Lynden, le valió una nominación al Emmy.

Le sobreviven su esposo Bo Welch y hijos Matthew y Luke

Ahora, su trabajo más reciente en Apple TV+, The Studio (2025), sigue recibiendo elogios de la crítica, consolidándola como una de las actrices más versátiles y admiradas de la industria.

