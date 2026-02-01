Cavallo desafía el plan Milei por el cepo y por las reservas

La baja del riesgo país lograda a partir de la compra de reservas por parte del Banco Central abrió un nuevo capítulo en el debate económico.

Para Domingo Cavallo, ese movimiento constituye “una muy buena señal” y puede convertirse en “la mejor opción para reactivar la economía”, siempre que esté acompañado por reformas cambiarias y financieras de fondo.

En un extenso análisis publicado ayer en su blog, el exministro de Economía advierte que el Gobierno no debería confiar en la calma cambiaria obtenida por la combinación de altas tasas de interés en pesos y un ritmo controlado de ajuste del tipo de cambio. Según Cavallo, ese esquema “esconde tras de sí un clima recesivo en muchos sectores de producción de bienes y servicios para el mercado interno”.

El economista plantea que 2026 debería ser un año de reactivación sin un rebrote inflacionario sostenido, luego de un 2025 con una inflación mensual cercana al 2%.

En ese marco, propone una estrategia clara: comprar reservas con emisión monetaria. “Ya no deben quedar dudas de que la acumulación de reservas libres en el Banco Central ayuda a que baje la tasa de riesgo país”, afirma. Y agrega que ese proceso podría facilitar el regreso de la Argentina a los mercados internacionales de crédito a tasas compatibles con su crecimiento potencial.

Cavallo distingue esa política de la compra de divisas que deben realizar el Tesoro y las provincias para afrontar pagos de deuda externa. En ese punto es categórico: “La responsabilidad de conseguir las divisas para pagar los servicios de la deuda es claramente del Tesoro Nacional y de los Tesoros Provinciales”, que deberían hacerlo con superávit fiscal o endeudamiento, pero sin recurrir a las reservas del Banco Central.

Uno de los ejes centrales del planteo es la crítica a las tasas de interés reales elevadas. Para Cavallo, mantenerlas en ese nivel fomenta el carry trade, encarece el crédito y demora la recuperación. “Es peligroso que la contención de la inflación dependa de la apreciación real del peso lograda por restricciones cambiarias y altas tasas reales de interés”, sostiene. En su visión, ese esquema no sólo es inestable sino que además complica las reformas estructurales.

Como alternativa, propone avanzar rápidamente hacia la eliminación completa del cepo cambiario, con garantías de que no será reintroducido. Entre las medidas que enumera figuran declarar al dólar como moneda de curso legal, derogar la ley penal cambiaria y liberalizar la intermediación financiera. “Lo mejor que podría hacer el Gobierno es seguir acumulando reservas sin inducir carry trade”, subraya.

Cavallo reconoce que una liberalización cambiaria podría implicar un ajuste del tipo de cambio nominal, pero considera que sería menor ahora que más adelante. Además, minimiza su impacto inflacionario: “Si se produce algún impacto sobre la tasa mensual de inflación será de escasa magnitud y muy transitoria”.

El exministro también revisa la experiencia del gobierno de Mauricio Macri y la crisis de 2018, cuando la reversión del carry trade derivó en una fuerte devaluación. Aunque admite diferencias con el contexto actual, advierte que el riesgo persiste si se acumulan señales de atraso cambiario, como el aumento de importaciones, el turismo al exterior y la demanda de dólares para atesoramiento.

Para evitar ese escenario, propone reglas estrictas de endeudamiento para el sector público y una reforma integral del sistema financiero. El objetivo, sostiene, es lograr una re-monetización de la economía que impulse el crecimiento sin comprometer la estabilidad. “Esta reforma financiera y cambiaria debería preceder a las demás reformas estructurales”, concluye.