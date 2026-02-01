El fondo de inversión de Scatturice compró ahora el Grupo Flecha

El fondo de inversión COC Global Enterprise, de Leonardo Scatturice, compró el Grupo Flecha. Se trata de un conglomerado de empresas especializadas en soluciones logísticas integrales, que se suman a Flybondi y OCA. La estrategia del aglomerado con casa matriz estadounidense está orientada en transformarse en “un actor de peso en el mercado de logística integral de América Latina”, según planteó.

Grupo Flecha incluye a Flecha Log, una empresa argentina especializada en soluciones logísticas. Cuenta con 8 mil empleados y una flota de 7.500 vehículos, que incluyen camiones, furgones cerrados, plataformas, frigoríficos, cisternas y articulados.

COC Global Enterprise consideró que con esta operación se convirtió en “el operador logístico más grande de Argentina”. Su reciente expansión regional la realiza en el sector del transporte integral.

“Este es un paso trascendente en la estrategia para transformarnos en un grupo líder en logística en América Latina. Vamos a potenciar a las compañías del Grupo Flecha con la incorporación de tecnología y el fortalecimiento del management”, destacó Leonardo Scatturice, presidente del fondo de inversión.

Entre los activos también se destaca Expreso del Fin del Mundo, una compañía que ofrece soluciones logísticas, transporte y distribución, con base en la Patagonia, y cuenta con 275 vehículos.

La operación incluye también a PUDO, una red de smartlockers que se especializa en e-commerce. Presta un servicio de depósito de paquetes y funciona como una casilla de correos dinámica.

Como parte del acuerdo, COC Global Enterprise también incorporó a Soluciones Logísticas El Movimiento, una empresa de transporte con una flota de 200 vehículos; la empresa de seguridad privada y monitoreo de movimientos de flotas Arrow, y BACS, un bróker de seguros automotor.

En diciembre, el fondo de inversión incorporó a OCA, el correo privado más grande de la Argentina, con 760 puntos de atención en todo el país y más de 3.500 vehículos.