Hubo 'helado' de Colapinto dando vueltas en la nieve de Andorra

Luego de participar en los primeros ensayos de la temporada Alpine, ya camino a la temporada 2026 de Fórmual 1, la agenda del piloto argentino Franco Colapinto marcó un viaje relámpago Andorra, donde disfrutó de algunas actividades en la nieve, sobre todo unas vueltas en un vehiculo kartcross. Lo acompañaba el exmulticampeón del padel Fernando Belasteguín, que lo acompañaba en esas vueltas sobre la nieve, y con su particular humor Franco lo cargaba cuando se ponían los cascos: "Está todo cagado, esto no es como el padel..." . en los test de la Fórmula 1, Franco Colapinto encontró un breve respiro del intenso calendario, aunque sin alejarse de la adrenalina.

La actividad se cumplió en el Circuit Andorra Pas de la Casa, donde Colapinto manejó un vehiculo con motor de 600 cc., y el propio piloto argentino compartió imágenes y sonrisas en sus redes sociales, dejando en claro su entusiasmo por la experiencia: “No me divertí tanto nunca... Qué lindo esto”, destacó.

El humor y la buena onda de Franco, cargando a Belastaguin que lo acompañaba a girar en la nieve.

La invitación a Colapinto para esas actividades fue de PCR Sport, y se dio en el marco de la cuarta y última fecha de la GSeries 2026, tradicional certamen sobre hielo y nieve que se disputa en el Principado desde hace más de tres décadas, reuniendo a celebridades y pilotos de distintas disciplinas del automovilismo.

La escapada a la nieve se produjo apenas horas después de una semana clave en España, donde Colapinto probó por primera vez el Alpine A526 en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

El estreno del Alpine se había dado el lunes, en una jornada condicionada por la lluvia, y continuó el miércoles durante el shakedown matutino, todo con actividades a puertas cerradas para la prensa.

En total, el argentino completó 539 kilómetros repartidos en 118 vueltas, un volumen de trabajo significativo teniendo en cuenta que se trata de su primera pretemporada completa en la Fórmula 1, ya que el año pasado inició el año como piloto de reserva de la escudería francesa, y luego a mitad de temporada reemplazó al australiano Jack Doohan.

La preparación de Alpine continuará en Baréin, con dos bloques de ensayos previstos del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, lo que le permitirá a Colapinto seguir acumulando rodaje con el nuevo auto francés, este año estrenando los motores alemanes de Mercedes.

