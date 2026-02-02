Elías Piccirillo rompe el silencio: entrevista exclusiva de cuatro horas desde su prisión domiciliaria

La señal ISPA, por Net TV, emitirá este domingo una entrevista que promete impacto político, judicial y mediático. El periodista Diego Suárez Mazzea logró un encuentro exclusivo de más de cuatro horas con Elías Piccirillo, quien permanece bajo detención domiciliaria en su vivienda de Banfield, acusado de haber montado un operativo ilegal contra su exsocio Francisco Hauque.

La grabación —realizada en el living de la casa donde Piccirillo cumple el arresto— marca la primera vez que el financista decide hablar públicamente desde que quedó imputado. Durante la entrevista, se registraron detalles de su situación judicial: el dispositivo de monitoreo electrónico y la presencia permanente de un numeroso equipo de abogados. El reportaje será emitido en el programa "Culpable o inocente", y desde la señal anticipan que se trata de uno de los testimonios más relevantes del año.

El foco del reportaje no se limita al plano personal. Piccirillo abordó su vínculo con figuras del espectáculo —incluida su relación con Jésica Cirio—, pero también se adentró en el entramado financiero y judicial que rodea la causa. Según trascendió, habló del denominado “rulo” entre el dólar blue y el oficial, maniobra que habría contado con asesoramiento informal de funcionarios durante la gestión de Alberto Fernández.

La causa tomó un nuevo impulso en los últimos meses a partir de la declaración de un policía implicado que busca mejorar su situación procesal. Se trata del exmiembro de la Policía Federal Carlos Sebastián Smith, quien entregó un pendrive con audios que comprometerían a terceros. Ese material derivó en una serie de allanamientos ordenados en diciembre por el juez Sebastián Casanello, incluyendo procedimientos vinculados a presuntas conexiones con el Banco Central.

Piccirillo y otros siete policías habían sido procesados en abril por haberle plantado un kilo de cocaína a Hauque con el objetivo de provocar su detención, en el marco de un conflicto económico. Los audios ahora incorporados al expediente abrieron nuevas líneas de investigación que exceden el episodio inicial y apuntan a una trama financiera de mayor alcance.

Desde ISPA subrayan que la entrevista fue solicitada por el propio Piccirillo, quien se contactó con Suárez luego de cuestionar coberturas previas sobre su caso. El resultado es un testimonio extenso, grabado bajo estrictas condiciones legales, que recorre su versión de los hechos, los vínculos personales y las acusaciones que enfrenta. La emisión completa está prevista para el domingo a las 21.

