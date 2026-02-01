Los negocios de Piccirillo con el dólar amenazan convertirse en una mancha venenosa para el BCRA

A fines del año pasado, la policía realizó allanamientos en los domicilios de cinco importantes funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) investigando si había algún grado de connivencia con casas de cambio pertenecientes a Francisco Hauque y Elías Piccirillo, permitiendo que pudieran hacerse de dólares al valor oficial saltando las restricciones impuestas por el Gobierno de Alberto Fernández, ese dinero se vendía luego en el mercado blue y el "rulo" derivaba en ganancias siderales.

Durante uno de estos operativos se halló un sumario interno de “ARG EXCHANGE S.A”, financiera que tenía como accionista más importante era el exmarido de Jésica Cirio. El presidente de esa compañía era Martín Migueles y el diario Clarín indicó, adjunatndo fotografías de esa documentación del BCRA, que ese documento de 22 páginas fue secuestrado en la vivienda de Analía Jaime, inspectora General de supervisión de entidades no financieras del BCRA. Ese documento fue considerado de "posible interés para la investigación, siendo esta un proyecto de informe final de verificación off site de la firma ARG EXCHANGE S.A”, según la descripción del acta policial que citó ese matutino porteño.

El BCRA investiga complicidades oficiales en las maniobras millonarias de Piccirillo con el dólar

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Jaime entregó además una notebook y su celular con las respectivas claves, su abogado Diego Carle, se limitó a señalar ante las consultas de Clarín que la funcionaria tenía ese sumario "porque en pandemia trabajaba en su domicilio, en algunos días hacía home office y controlaba esas agencias a veces desde su domicilio".

En ese documento Piccirillo aparece como titular del 90% del capital de la casa de cambio, y su amigo Migueles figura como presidente desde marzo del año 2023, pero el dato impactante es que describe las operaciones de compra y venta de dólares que ARG EXCHANGE S.A. entre enero y agosto de 2023, consignando que llegaron a 184.825.507 de dólares.

En ese período la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo superaba el 100%, el 'rulo' dejaba fortunas en los bolsillos de todos los que podían hacerse de dólares al valor oficial, y los investigadores sospechan que Piccirillo y su socio apelaban a maniobras presuntamente ilegales para hacerse de dólar oficial y duplicaban ganancias de manera inmediata. Y esa es la maniobra, por su magnitud, que se sospecha que pudo haber tenido algún tipo de apoyo político, específicamente desde dentro del BCRA y las áreas de control, actuando con laxitud y dejando que el negocio prosperara.

El sumario encontrado termina aconsejando “iniciar las actuaciones presumariales correspondientes en materia cambiaria y financiera por los incumplimientos descriptos en el presente informe”. Ahora, la Justicia deberá determinar la importancia de ese texto.

El abogado de Jaime insistió en que la funcionaria "no cometió ninguna irregularidad" al tener este documento en su casa: “Es un sumario con todo el trabajo y las acciones para el control y supervisión de esas entidades. Lo tenía porque desde la pandemia trabaja de manera híbrida, algunos días en su domicilio y otras en el banco. Es documentación laboral porque su trabajo es controlar esas agencias. Ella tiene documentación de muchas entidades de ese tipo porque controla esas agencias de cambio”.

Elías Piccirillo cuando se casó con Jésica Cirio

Audios y el descubrimiento del “informe final”

La investigación cobró impulso cuando se conocieron conversaciones grabadas entre Piccirillo y Hauque, donde ambos reconocen haber hecho maniobras con grandes montos de dinero. En uno de esos audios, Hauque le exigía a Piccirillo el pago de una deuda de 6 millones de dólares por ganancias obtenidas con operaciones ilegales, y, como su examigo se negó a pagarle, lo amenazó con denunciar, ante el Gobierno de Javier Milei, el esquema que usó para enriquecerse.

Audios de Elías Piccirillo, ex de Jesica Cirio, salpican a funcionarios del BCRA por corrupción

En otro audio, Romina García, inspectora del Banco Central, le dice a Piccirillo que "no puede hacer nada" ya que durante la gestión de Alberto Fernández, ya había denunciado internamente las irregularidades que sucedían en el BCRA, pero no había pasado nada "porque hay gente de arriba toda entongada".

Francisco Hauque y su esposa Anahí Laprida

Para los investigadores, la tarea de llegar a probar los "rulos" es ardua, porque se compraban dólares al precio oficial saltándose el cepo y luego se vendían en el mercado informal, pero se invocaban deudas, hipotecas y multiplicad de empresas y personas, muchas de ellas de dificil trazabilidad

En ese contexto, como decíamos al comienzo de esta nota, a finales del año pasado, la Justicia ordenó allanar los hogares de Jaime, García y otros tres funcionarios del BCRA (el inspector jefe Diego Volcic; la supervisora de entidades financieras María Valeria Fernández; y Fabián Violante, gerente Principal de Supervisión de Entidades “A”) por esa presunta connivencia con Piccirillo y otros misteriosos nuevos ricos. Es que a la vista de las ganancias que consiguieron, la cantidad de dólares que comercializaron en tiempos de cepo, resulta muy difícil de creer que todos los resortes legales conque contaba el Banco Central hayan funcionado en la medida en que debían hacerlo.

HM/HB