El Banco Central volvió a comprar dólares y sumó US$ 1.157 millones en enero

El Banco Central de la república Argentina (BCRA) continúa con su racha compradora. Este viernes 30 de enero, la autoridad monetaria compró US$23 millones. Las reservas internacionales brutas llegaron a los US$ 44.502 millones.

El BCRA efectuó compras de reservas en las últimas 20 ruedas, totalizando US$ 1.157 millones desde que comenzó el año. Este jueves, las reservas habían ascendido a US$ 46.240 millones, el nivel más alto desde agosto de 2021 y la era Milei impulsadas por las compras del Central y la variación del precio del oro.

El viernes se redujeron US$ 1.738 millones​. En la última rueda de cada mes suelen caer las reservas por los movimientos bancarios vinculados con la Posición Global Neta en Moneda extranjera (PGNME).

El Banco Central admite que se podría frenar el proceso de desinflación en los próximos meses

Consultado por PERFIL, el economista Federico Machado explicó como funciona su metodología para calcular las reservas del BCRA. Señaló que para estimar las reservas netas descuenta una serie de pasivos del Banco Central. “Yo resto los encajes de los depósitos en dólares, resto el swap con China completo —tanto el tramo activo como el inactivo— y resto otros pasivos”, detalló.

Dentro de esos otros pasivos, mencionó la deuda con el Banco de Pagos Internacionales (BIS), utilizada en diciembre para cancelar el swap con Estados Unidos. “Esa deuda es de US$ 2.600 millones”, precisó. A eso se suman los repos que vencen dentro del próximo año. “En conjunto suman alrededor de US$ 5.500 millones”, explicó.

Según indicó, ese total incluye el repo de US$ 3.000 millones tomado en enero, que vence en enero del año próximo, además de otros repos previos, como el repo con el CES. “Son vencimientos que vienen de antes y que usualmente se van renovando, pero siempre a plazos menores a un año”, aclaró.

“Esos son los conceptos que yo resto para calcular las reservas netas”, resumió. No obstante, agregó que existe una medición aún más estricta. “Si uno quiere hacer un cálculo más exigente, también le resto los pagos de Bopreal de acá a un año, que suman unos US$2.300 millones, y los depósitos del Tesoro”, indicó.

En ese punto, destacó que los depósitos del Tesoro son actualmente muy bajos. “Hoy están en torno a los US$ 150 millones”, señaló. Con todos esos ajustes, concluyó: “Eso da unas reservas netas que llamo 'súper netas' entre US$ 2.100 o US$ 2.200 millones negativas en la actualidad”.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

A partir de este año, las bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

Respecto a este nuevo esquema de compra de reservas, Machado, economista de Open Economía, aseguró que el proceso de compras del Banco Central comenzó “muy bien” y tuvo un impacto inmediato en los indicadores financieros. “Eso se vio reflejado en la baja muy fuerte del riesgo país, la estabilización de la moneda, la mejora del Merval y la caída de las tasas”, señaló.

No obstante, advirtió que no se tratará de un proceso sostenido durante todo el año. “No creo que sea un proceso continuo. Hay mucho de estacionalidad en la oferta de dólares”, explicó, y agregó que el mayor impulso se daría en la primera mitad del año.

En ese sentido, anticipó que hacia los próximos meses el panorama podría volverse más desafiante. “Probablemente durante la primera mitad del año tenga más fuerza que en la segunda. Incluso en febrero o marzo le va a costar más que en estos primeros días de enero, por cuestiones estacionales que pasan todos los años”, indicó.

Respecto al monto total, estimó que el Banco Central podría cerrar el año con compras netas por alrededor de 7.000 millones de dólares. “Creo que va a comprar y vender durante el año, pero neto podría estar comprando unos 7.000 millones”, afirmó.

Por que cayeron las reservas durante el último día hábil de enero

Las reservas brutas, que excluyen los pasivos, tuvieron un retroceso diario de US$ 1.738 millones. Este tipo de disminuciones suelen ocurrir llegado el fin de cada mes. Machado aclaró que esto se debe a que "hay bancos internacionales que en la foto de fin de mes, si tienen más cantidad de reservas en Argentina, eso les baja la calificación crediticia y ese tipo de cuestiones. Entonces lo que hacen es, el último día del mes transfieren reservas de Argentina a otro país y el primer día del nuevo mes la vuelven a transferir a Argentina".

En la práctica, los bancos deben ajustar su posición neta en moneda extranjera y realizar transferencias de divisas hacia el exterior para equilibrar sus balances. Estas operaciones generan una reducción transitoria en las reservas brutas de la autoridad monetaria, que suele revertirse a comienzos del mes siguiente cuando los bancos restituyen esos fondos.

Fuerte descenso del riesgo país en enero

El riesgo país terminó enero de 2026 por debajo de los 500 puntos, marcando una caída de 13% con respecto a la primera jornada del mes.

Tras haber tocado los 484 puntos, el indicador del JP Morgan tuvo un rebote y culminó el mes en los 495 puntos por la baja de los bonos argentinos en dólares.

La caída del riesgo país en el primer mes de 2026 es atribuida principalmente a la señal que envió el Gobierno de Javier Milei a los mercados con la nueva política de compra de dólares para fortalecer las reservas internacionales. Esta semana, las reservas superaron los US$ 46.000 millones, un hecho que no ocurría desde agosto de 2021.

“El mercado necesita validar que la acumulación de reservas es sostenible en el tiempo. Ese es un driver clave, aunque no el único: si la actividad se frena, cae la recaudación y el superávit se debilita, lo que resta capacidad para seguir comprando dólares”, afirmó Emilio Botto, Jefe de Estrategia de Mills Capital Group.

FN