Tragedia en Villa Devoto: murieron una niñera y dos chicos de 2 y 4 años por escape de gas

Una niñera de 32 años y dos chicos de 2 y 4 años, a quienes cuidaba, murieron este lunes como consecuencia de una fuga de gas ocurrida dentro del departamento en el que se encontraban, en el barrio porteño de Villa Devoto.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que personal de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad tomó conocimiento de la situación alrededor de las 18 tras un llamado al 911 de parte de la madre de los niños, que informó que las tres víctimas estaban inconscientes dentro de un domicilio ubicado en la calle Mercedes al 4400.

Al lugar se trasladaron también Bomberos de la Ciudad y el SAME, que constató el fallecimiento de la mujer, de 32 años, y dispuso el traslado de los menores al Hospital Zubizarreta.

Sin embargo, posteriormente, se conoció que los niños, de 2 y 4 años, fallecieron en el centro asistencial.

En el lugar intervino personal de la empresa Metrogas, que procedió al corte del suministro gaseoso y ahora se investigan los motivos de la fuga.

Interviene en el caso la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 13, a cargo de Marcelo Roma, Secretaría de Carlos Sola, y se iniciaron actuaciones sobre “averiguación de causales de muerte”.