Violencia en San Justo: discutió con su padre, atropelló a un hombre y escapó

Un violento episodio alteró la mañana de este miércoles en la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza, cuando un hombre discutió con su padre, luego subió con su auto a la vereda y atropelló al menos a una persona antes de darse a la fuga.

El hecho ocurrió poco antes del mediodía en Avenida Juan Manuel de Rosas, entre Madariaga y Bermejo, en las inmediaciones de un taller de electricidad automotor, donde testigos y cámaras de seguridad captaron la escena. Según el parte policial, Esteban N., de 38 años, habría iniciado la violencia con una agresión física contra su padre, Domingo Antonio Ninni (70), antes de dirigirse a su vehículo.

Tras la pelea, el hombre subió un Citroën C4 a la vereda, donde impactó primero contra su progenitor y luego contra otras personas que estaban en la zona, entre ellas Kevin Ezequiel Forti, de 26 años. Testigos alertaron al 911 y ambulancias asistieron a las víctimas en el lugar; según el parte oficial, los heridos recibieron atención médica con lesiones de diversa gravedad, aunque no fue confirmado si requirieron traslado a un hospital.

Luego del atropello, el agresor se dio a la fuga a bordo del mismo vehículo. La causa quedó a cargo del fiscal de La Matanza, quienes trabajan en la reconstrucción de lo ocurrido, con base en imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos.

La Policía local realizó un operativo de rastrillaje en la zona para intentar ubicar al conductor y secuestrar el vehículo involucrado. Los fiscales que intervienen analizan las figuras penales pertinentes, entre ellas la posible calificación por lesiones y conducción peligrosa.

No es un caso aislado; en San Justo y otros barrios de La Matanza ya se registraron en años recientes hechos graves vinculados a atropellos y ataques, algunos de ellos con consecuencias fatales. Por ejemplo, en marzo de 2025 un joven murió tras ser baleado por motochorros cuando intentó evitar un robo en el centro de la misma localidad.

