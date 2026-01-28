Balearon a un policía de la Ciudad en Morón durante un intento de robo y está grave

El ataque se registró alrededor de las 21 horas en la calle Curupaytí al 700 en la localidad de Morón, donde el oficial, identificado como Mariano Agustín Guerre, y su compañera transitaban en motocicleta cuando al menos dos ladrones intentaron interceptarlos para robarles el rodado. Tras una persecución y tiroteo, los asaltantes escaparon sin concretar el robo.

Durante el enfrentamiento, Guerre recibió tres impactos de bala —en el tórax, glúteo y pierna derecha— y fue asistido de urgencia por el SAME. Fue trasladado inicialmente al Hospital de Morón y, tras una intervención quirúrgica, se dispuso su traslado en helicóptero al Hospital Italiano, donde permanece internado en estado crítico bajo observación médica.

La cadete que acompañaba al efectivo, Leyla Espinosa, también resultó herida durante el tiroteo, con lesiones en la pierna izquierda, mano derecha y una herida por esquirla, aunque su vida no corre peligro, según confirmaron fuentes policiales.

En el lugar del hecho, la policía secuestró la moto del agente y preservó la escena para la recolección de pruebas y la búsqueda de los responsables, que hasta el momento continúan prófugos.

La causa está siendo investigada por la Fiscalía correspondiente, que lleva adelante la búsqueda de los agresores y la recolección de testimonios y material de cámaras de seguridad.

El hecho vuelve a poner el foco en la inseguridad en el conurbano bonaerense, donde otros ataques a agentes también han ocurrido en los últimos tiempos. Por ejemplo, en 2025 un informe privado señaló que un policía de la Ciudad fue atacado cada 27 horas en el conurbano, con varios enfrentamientos armados documentados.

