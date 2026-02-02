Bastián Jerez volvió a ser operado: séptima intervención a casi un mes del accidente en Pinamar

A casi un mes del grave accidente vial ocurrido en Pinamar, Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanece internado en terapia intensiva, fue sometido a una séptima cirugía, según informó el último parte médico difundido este lunes.

De acuerdo al informe médico, en la intervención se realizó un recambio de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural, un procedimiento orientado a mejorar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo. Los profesionales señalaron que el resultado de la operación fue satisfactorio.

La cirugía forma parte del tratamiento que el menor recibe desde el accidente protagonizado por un vehículo tipo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en la ciudad balnearia. Desde entonces, Bastián permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata.

Durante su internación, el niño requirió asistencia respiratoria mecánica y se mantuvo estable desde el punto de vista clínico y hemodinámico. Además, es seguido de manera permanente por equipos interdisciplinarios, que monitorean su evolución y ajustan las intervenciones médicas según su estado de salud.

El caso continúa generando atención por la gravedad del cuadro y la sucesión de intervenciones quirúrgicas que debió atravesar el menor desde el siniestro ocurrido en la costa bonaerense.

