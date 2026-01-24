Sigue el calvario del pobre Bastián Jeréz: sexta operación y traqueotomía

Bastián Jerez, el chico de 8 años que resultó gravemente herido en un accidente entre un vehículo UTV y una camioneta en la 'rápida y furiosa' zona norte de playa de Pinamar, la llama 'Frontera', fue operado en las últimas horas por sexta vez y los médicos indicaron que se le realizó una traqueotomía.

El menor sigue en grave estado pero estable, hay dudas todavái si ha sufrido por el accidente daño neurológico, el intento que se hizo esta semana para retirarle el respirador artificial no dio el resultado esperado, debieron volver a intubarlo, y de allí que la traqueotomía, pese a su naturaleza de tratamiento incómodo e invasivo, ayudará a que sean menos traumáticas las ocasiones en que los médicos deban conectar o retirarle la asistencia respiratoria

El parte médico difundido por el Ministerio de Salud bonaerense, que difundió Noticias Argentinas, se limitó a remarcar que el chico se encuentra “estable”.

'La Frontera', en el norte del Pinamar, es escenario de serios accidentes cada verano.

Se indicó que la de este sábado fue la sexta intervención quirúrgica a la que es sometido Bastián, y además de ese punto de la traqueotomía, "también se le practicó una fijación cervical", ya que el chico presenta varias fracturas sufridas cuando el UTV en que iba, sin casco y con otros miembros de su familia, chocó con una camioneta Amarok que también circulaba de manera temeraria en 'La Frontera'.

El terrible accidente que mantiene a Bastián Jeréz debatiéndose entre la vida y la muerte motivó que las autoridades de Pinamar y la Policía Bonaerense anunciaron que se endurecían las multas y los secuestros de vehiculos en esa zona de Pinamar, para tratar de desalentar esas conductas peligrosas de cada verano.

Luego de una atención inicial en Pinamar, Bastián continúa bajo estricto control médico en la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti”. Por su parte, esta semana se llevaron a cabo las pericias sobre los vehículos implicados en el siniestro ocurrido en "La Frontera" de Pinamar, y también está imputado por lesiones culposas el padre de Bastián, Maximiliano Jeréz.

El otro imputado por lesiones culposas es el conductor de la camioneta Amarok, un empresario oriundo de Junín, que esta semana rompió el silencio este miércoles a través de sus redes sociales, donde pidió "prudencia y respeto" por el momento que atraviesa la familia del nene.

