La tapa del Diario PERFIL del domingo 25 de enero de 2026

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.107 del Diario PERFIL, de este domingo 25 de enero de 2026, un número al que acompañan 4 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador:

Kicillof, Pullaro y Llaryora, gobernadores más castigados por la reforma laboral. La iniciativa oficial incluye una reforma impositiva encubierta que alarma a aliados y críticos del Gobierno. La eliminación de impuestos reducirá la coparticipación de las 24 provincias. Un informe exclusivo al que accedió PERFIL expone un punto sensible que pone en riesgo la viabilidad del proyecto.

Peligroso guiño de Milei a ‘espías’ ultras y filósofos. Palantir, la empresa de seguridad a partir de la IA creada por Peter Thiel y Alex Karp, tiene las puertas abiertas para actuar en la Argentina.

El número de hogares morosos en la Argentina llegó a un récord histórico.

Máximo. La crisis en el peronismo se acentúa ante las elecciones de PBA.

Se necesita sostener el saldo positivo de exportaciones para pagar la deuda.

29 años. El asesinato de José Luis Cabezas marca un hito en la historia democrática argentina: el umbral de tolerancia de la sociedad.

“Periodismo puro”. Fontevecchia entrevista a Samuel Moyn, profesor de Yale, autor de El liberalismo contra sí mismo.

Suicidio por burnout. La familia de Ainara Buschiazzo pidió que se investiguen las condiciones que la llevaron a quitarse la vida.

Constructiva. Zielenski calificó de esa manera a las conversaciones directas que mantuvo con el gobierno de Vladimir Putin.

Usarán drones para facilitar el traslado de órganos en los trasplantes.

ADN argentino en la nueva Brigitte. Julia de Núñez, protagonista de Bardot.

Megatormenta de nieve en EE.UU.. La ola polar afecta el tránsito y aeropuertos.

River ganó en la cancha de Chiqui Tapia. 1 a 0 contra Barracas Central.

Gol olímpico en la derrota de Racing en La Plata. Gimnasia le ganó 2-1.