“Los narcos nos reproducimos como los consumidores”

“Para entrar en el negocio no tenés que tener escrúpulos, y si los tenés, te los tener meter en el orto”. “Gatillar es siempre una posibilidad. Como morir”. Con la mirada desafiante, la voz ronca de tanto fumar, y una calvicie de acero por la que se pasaba la mano cada 30 segundos aproximadamente, Juan accedió a tener una conversación sin grabaciones. Sólo notas y con restricciones.

La charla era una amenaza latente. La frialdad de Juan traspasaba a punto tal de incomodar. Para él los consumidores son “escoria”. Así los definió. “Lacras sociales que le cagan la vida a la familia y a nosotros nos dan guita”. “Útiles para nosotros, inservibles para los otros”. “Un día es uno. Otro día es otra. Y así sucesivamente”, mientras encendía un cigarrillo y los apagaba por la mitad para volver a prender otro como si fuese un tic nervioso.

Esta escriba siempre sostuvo que los narcos “laburan” de narcos frente a la perplejidad e indignación de quienes simulan conocer la matriz del delito complejo. En la informalidad y en el ámbito criminal tienen sus propias reglas de “trabajo”. Su propio código comercial. Con valores de uso y de cambio.

“Después de vender droga, no estás limpio”

La transacción del comerciante de la muerte con el adicto. El que paga lo que sea con tal de tener ese gramo “sagrado” en la búsqueda de un poco de sosiego. El que en su padecer alimenta la maquinaria de acumulación para el lavado. Donde se genera la real ganancia.

“La droga me dio todo y me sacó todo”. “Es cuestión de esperar” Hablan los consumidores

“El transa que te diga ‘estoy limpio’ te miente. Después de venderle droga a alguien nunca más estás limpio”, me cuenta Nuria. Una mujer que comenzó a vender drogas al menudeo para que no le matasen a su hijo que tomó crédito con los narcos para hacerse de sustancias. Sin embargo, lo mataron y ella se quedó en el negocio para tomar venganza. La venganza no llegó, pero se convirtió en una figura de poder.

“Las mujeres tenemos cada vez más voz. Ya no somos sólo mulas o cuerpos para ser manoseados o violados por un hijo de puta”. “Tomamos decisiones”.

El rol de la mujer fue mutando. La tergiversación de la familia fue providencial para el cambio y el ascenso económico de las mujeres en contextos de violencia y dependencia. La trama, como constante, es oscura.

El mundo del narcotráfico es único. Tan único que es inimaginable. Los testimonios del narco son duros, descarnados e insensibles. El que tuvo sensibilidad ayer o apenas algo de conciencia, hoy sólo tiene crueldad. Un mundo que atraviesa la condición humana.

Quien ingresa a la estructura narco criminal no pone reglas. Las reglas ya están puestas. El narcotráfico establecido acomoda a los que van ingresando. Los que ingresan no acomodan nada. No pueden imponer sus reglas, pero sí pueden darle a su estructura pautas de manejo.

Ser vendedor de estupefacientes es relatado como un trabajo que se repite en las distintas voces de los distintos eslabones de la cadena. Una forma de vivir. Un modo de hacer dinero. “Consumen los giles”, indica Aldo con desprecio y jactancia de no ser un dealer consumidor. “Aunque hay muchos pibes que consumen y se meten en el negocio sin entender nada. Esos, por lo general, terminan muertos antes de tiempo”.

“Ser narco no es para cualquiera. Es una filosofía. Si sos bruto y voraz por la falopa dedícate sólo a consumir. Acá sabes que podés terminar muerto en cualquier momento, pero la adrenalina está en zafar para disfrutarla”. Es el testimonio de Elías.

“Si no lo mataba el consumo, lo mataban los transa”

Casi como un García Márquez del bajo mundo: Vivir para contarla. “No sé si están enfermos o si les gusta la rosca. Lo que sé es que les doy lo que quieren y me garantizo que vuelvan”. “Cuando pasa el tiempo y no los veo es porque se metieron todo. Aunque algunos se rescatan. Esos se van para el otro lado. A Dios”. “Aunque algunos caen en cana porque hacen locuras por estar colocados”.

Potenciales delincuentes culposos

La droga impulsa a la comisión de delitos. El consumir es un potencial delincuente culposo, ya que la droga quita el nivel de “represión” necesario para la vida en sociedad. La línea es delgada. El consumo de sustancias psicoactivas habilita escenarios de barbarie y desgracia. De degradación.

“A vos te leí y yo soy eso. Soy un hijo de la droga. Crecí entre la marihuana y la coca. La vi morir a mi vieja inyectada. Ayudaba a armar los envoltorios y veía cómo entraba la guita a casa. Para qué estudiar si con esto puedo pasar al frente. Un tema de cálculo”.

Los hijos de la droga son uno de los máximos fracasos que tenemos como sociedad. En cada hijo de la droga hay un “suicidio” moral.

“Los narcos se reproducen como los consumidores”, explica un narcomenudista que cumplió su condena y desde afuera, con la lucidez y la astucia que adquirió en la marginalidad criminal, nos constata que los narcos sólo se administran bajo el fetichismo de la lucha y que los consumidores representan una masa abrazada a tánatos con simulación de eros que dependerá de leyes, sistemas y de una célula, la familia, cada vez más disgregada, individualista y ficcional.

(*) Socióloga. Investigadora, consultora y asesora en temas de narcotráfico y narcomenudeo. Autora del libro “Esperando Las Maras, estado embrionario en Argentina”.

El texto fue publicado en https://soclauraetcharren.blogspot.com/