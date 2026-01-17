La Municipalidad de Pinamar decidió endurecer los controles y sanciones en La Frontera, uno de los sectores turísticos más concurridos del verano, tras una serie de accidentes protagonizados por cuatriciclos y UTV durante picadas y maniobras imprudentes. Según aseguraron, la medida apunta a reforzar la seguridad vial, reducir la siniestralidad y ordenar el uso de vehículos recreativos en áreas no habilitadas.

El nuevo esquema quedó oficializado a través del Decreto N°0104/2026, firmado por el intendente Juan Ibarguren, y ya se encuentra plenamente vigente. La norma reglamenta y refuerza la Ordenanza Municipal 4794/16, con un régimen sancionatorio más severo que incluye multas millonarias, secuestro de vehículos, inhabilitación de licencias y denuncias penales en los casos más graves.

En cuanto a los controles, el Municipio informó que actualmente funcionan seis operativos activos en accesos, egresos de La Frontera y el frente de ruta. En esos puntos se verifica documentación obligatoria y se realizan controles de alcoholemia, con apoyo de fuerzas de seguridad si resulta necesario.

Desde el Ejecutivo local señalaron que la decisión responde a conductas reiteradas de alto riesgo que se repiten cada temporada y que ponen en peligro no solo a quienes conducen estos rodados, sino también a peatones, turistas, residentes y al propio entorno natural de playas y médanos.

La preocupación se profundizó luego de los últimos episodios registrados en la zona, entre ellos el caso de Bastián, un niño de ocho años que permanece internado en coma inducido en Mar del Plata tras un grave accidente con un UTV.

Multas, secuestros y el recupero total de los costos de los accidentes

El decreto establece multas que van de 8.500 a 25.000 módulos, una unidad de cálculo municipal cuyo valor se actualiza periódicamente y que, según estimaciones oficiales, puede equivaler a montos de hasta 15 millones de pesos. El importe final dependerá de la gravedad de la infracción, el riesgo generado y la reincidencia del infractor.

Las multas podrían alcanzar montos de hasta 15 millones de pesos.

Las sanciones alcanzan a quienes circulen con cuatriciclos, UTV, motos, camionetas u otros vehículos motorizados fuera de las zonas habilitadas, por corredores no autorizados, dentro de propiedades privadas o en áreas expresamente prohibidas como playas, médanos y espacios naturales protegidos.

Además, la normativa faculta a los agentes municipales a retener y secuestrar preventivamente los vehículos cuando la conducta observada represente un peligro cierto o potencial para la vida o la integridad física de las personas. También prevé la inhabilitación prolongada de la licencia de conducir en casos de faltas graves.

Uno de los puntos más relevantes del decreto es que el infractor deberá afrontar todos los costos derivados de un accidente provocado por una infracción. Esto incluye atención médica, internaciones, estudios, tratamientos, medicación, traslados de emergencia y el uso de recursos de las áreas de Salud, Tránsito, Seguridad, Defensa Civil y Ambiente.

El esquema también contempla el recupero de los daños ambientales y materiales, como la reparación de playas, médanos, forestación, espacios públicos, bienes municipales y tareas de limpieza, remoción, señalización, vallado o restauración que deban realizarse tras un siniestro.

El texto establece además la posibilidad de presentar denuncias penales cuando se verifique el ingreso indebido a propiedades privadas para realizar actividades prohibidas. En paralelo, se advirtió que habrá sanciones severas para quienes permitan el uso de cuatriciclos o UTV a menores de edad sin supervisión ni cumplimiento de la normativa vigente.

Las nuevas sanciones fueron incorporadas al Código de Faltas Municipal y serán aplicadas por el Juzgado de Faltas competente. Aunque el decreto ya rige de manera inmediata, fue elevado al Honorable Concejo Deliberante para su ratificación definitiva.

Desde el Ejecutivo local remarcaron en el cierre del comunicado: “Las medidas entran en vigor de inmediato y buscan proteger la integridad de residentes y turistas, para que Pinamar siga siendo un destino de excelencia donde el disfrute conviva con el respeto a las normas y la seguridad”.

