La Legislatura bonaerense aprobó la ley de financiamiento que habilita un endeudamiento récord por u$s 3.685 millones. Según un informe de la consultora Empiria, el nivel de deuda ya equivale al 90% de los ingresos provinciales y los bonos cotizan con rendimientos del 13,4%, reflejando la fragilidad fiscal del distrito.

El análisis técnico de la consultora que dirige Hernán Lacunza plantea un diagnóstico crítico: “el nudo principal fue el excesivo pedido de endeudamiento del gobernador”, señala un documento reciente que compartieron con los medios.

Kicillof acusó a Nación de “asfixiar a la Provincia” y pidió aprobar el endeudamiento en la Legislatura

Entre otras cosas, el informe remarca que, aun con la aprobación legislativa, la discusión dejó expuestas fuertes tensiones internas: “La dificultad radica no solo en la negativa de la oposición (...) sino en que la interna peronista dificulta aún más su aprobación.”

Aunque el gobierno bonaerense ya obtuvo la aprobación de la Legislatura, y el análisis fue realizado con anticipación a este hecho, mantiene su vigencia en tanto señala que la magnitud del endeudamiento comprometería la capacidad financiera futura del distrito.

Cómo se compone el paquete de deuda

El documento “Endeudamiento excesivo” —publicado el 3 de diciembre de 2025— detalla la estructura del financiamiento que requiere la provincia:

- u$s 1.446 millones corresponden a vencimientos de deuda 2026, con fuertes pagos en dólares en marzo y septiembre.

- u$s 251 millones cubrirán el déficit primario estimado para 2026.

- u$s 1.045 millones equivalen a “los servicios de amortización de deuda pública del ejercicio 2025”, que no pudieron financiarse por la falta de presupuesto el año pasado.

- u$s 400 millones se destinan a proyectos de inversión: u$s 150 millones a Buenos Aires Energía S.A. y u$s 250 millones a Autopistas de Buenos Aires.

En este contexto, la consultora advierte que quedan u$s 543 millones “sin adjudicación natural”, un punto sensible en términos de transparencia del destino final de los fondos.

El documento señala además que, durante 2025, la PBA tuvo que cubrir vencimientos con deuda en pesos de corto plazo, “sin capacidad de endeudamiento” debido a la falta de presupuesto. El nuevo aval legislativo también busca convalidar esas operaciones.

La provincia más endeudada: alerta por capacidad de repago

El documento explica que, lo que más preocupa al mercado es la dinámica estructural: “Lo que el inversor ve a la hora de prestar es la capacidad de repago del deudor", señalaron desde la consultora que lidera Hernán Lacunza.

La Provincia de Buenos Aires tiene un stock de deuda equivalente al 90% de sus ingresos, un ratio crítico incluso en comparación con otras jurisdicciones que también están saliendo a los mercados.

Mientras CABA colocó USD 600 millones al 8,125%, Córdoba obtuvo USD 725 millones meses atrás y Santa Fe se propone buscar USD 1.000 millones a 9 años, los bonos bonaerenses BA37D cotizan al 13,4%. Empiria lo resume así: “Estos números parecen lejanos a lo que hoy cotiza el BA37D (...) y la provincia tampoco ha expresado ninguna intención de salir a mercado en el corto plazo.”

La trayectoria fiscal refuerza esa lectura: la PBA registra déficits primarios desde 2020, y el Presupuesto 2026 “acentúa esta tendencia”, lo que se refleja directamente en el precio y el riesgo de sus bonos.

Caída de la recaudación y el impacto sobre municipios

El informe también analiza el deterioro en la recaudación nacional y su efecto sobre las transferencias automáticas que recibe la provincia. Según los datos aportados, en noviembre la recaudación cayó 9% interanual, cuarto mes consecutivo de retroceso, afectada por:

- La baja temporal de retenciones y el adelantamiento de exportaciones.

- La caída de los impuestos ligados a la actividad interna (IVA DGI, cheque, internos).

- El efecto pleno de la eliminación del impuesto PAÍS.

Los tributos sobre el empleo también retrocedieron “luego de 14 meses consecutivos de aumentos”, reflejando el estancamiento del salario y la pérdida de trabajadores registrados.

Para diciembre, el documento proyecta que la recaudación provincial aumentará 4%, mientras que las transferencias a municipios crecerán 3%, aunque insuficientes para revertir la tendencia contractiva del año.

La aprobación del endeudamiento le otorga a Kicillof el oxígeno financiero necesario para afrontar vencimientos y sostener parte del gasto público. Sin embargo, el análisis de Empiria introduce una advertencia estructural: el volumen aprobado consolida una senda de financiamiento que depende más de la deuda que del equilibrio fiscal.

