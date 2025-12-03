El falso profeta de la libertad

Si piensa que Javier Milei y su gobierno son lo opuesto al kirchnerismo usted ha sido engañado. Si cree que fuera de ellos no hay otra opción para gobernar nuestro país lo han derrotado psicológicamente. Y si además es uno de esos jóvenes convencidos que Javier vino a hacer las cosas de un modo diferente -que iba a echar a patadas a los miembros de “La Casta” política, por ejemplo-, se van a profundizar todos sus traumas.

El falso profeta de lo nuevo llegó para traer viejas figuras, hacer lo mismo de siempre y antagonizar con aquellos que fracasaron para cancelar toda discusión de un futuro posible.

Desde que asumió, el falso profeta se dedicó a usufructuar los beneficios del cargo y realizó 33 viajes al exterior. Entre los 14 a los Estados Unidos, solo 4 fueron oficiales. En el resto de los casos asistió a eventos sociales, entrega de premios y reuniones de las que no obtuvo acuerdos de valor para la República Argentina.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pocos días antes de volver a viajar a los EEUU para el sorteo de la copa FIFA 2026, con verdadera cara de titanio dijo: “ya estoy asqueado de los viajes, pero lo hago porque el país lo necesita. Ahora voy al sorteo del mundial”. Dada la suerte que acompaña al presiniño a nuestra selección le habría tocado jugar en Omaha, Estado de Nebraska; pero gracias a las fuerzas del cielo se arrepintió de ir.

Sin embargo cuando Milei tiene que viajar no lo hace. Se realizó el G20 y porque Donald Trump “hizo canelones”, es decir el norteamericano no fue, Javier hizo canelones. Esa oportunidad la aprovechó el brasileño Lula da Silva para anunciar el acuerdo Mercosur - UE.

Recientemente el gobierno de los Estados Unidos publicó una declaración conjunta sobre el marco para un acuerdo entre ese país y el nuestro. El mismo se dio a conocer casi al mismo tiempo que los suscritos con El Salvador, Ecuador y Guatemala. Es decir, eso que aquí se celebró como algo único y que se intentó vender como una relación especial entre las gestiones de Donald Trump y Javier Milei; acabaron siendo 15 concesiones por parte del gobierno nacional en materia de información, patentes y compra de ganado; y apenas 3 de ese país hacia la Argentina. Todo indica que el salvataje de último momento en materia económica, tuvo un precio extra que se pagará en el largo plazo.

Recordemos que el comercio de Argentina hacia Los EEUU es muy limitado, entre ellos están mínimas cantidades de miel, vino, carne, naftas y principalmente petróleo. Curiosamente la foto de Javier Milei con Harold “El rey del fracking” Hamm vino junto con la eliminación de las retenciones a las exportaciones a ese producto.

La política exterior de esta gestión pareciera enfocarse en las carencias afectivas de Javier Milei, quien recientemente afirmó enfáticamente que Benjamin Netanhayu, premier israelí, es “su amigo”, aunque presumimos que aquél no lo sabe.

Por su parte Scott Bessent, Secretario del Tesoro de Los EEUU comparó el swap que le concedieron a Milei con un “préstamo de padres a hijos” y afirmó que EE.UU. ya ganó dinero con Argentina porque lo tienen que devolver "con intereses”.

Falso profeta: pocos jueces para tanta corrupción

El esquema de poder del falso profeta se reduce a un mínimo grupo de confianza insuficiente para gestionar. Habiendo transcurrido dos años de gobierno no solo no logra o no intenta cubrir los puestos mínimos para llevar adelante la gestión en rangos de subsecretarios y directores nacionales, sino que tampoco tiene ministros para llevar adelante una gestión mínima.

Recientemente presentaron al nuevo gabinete. Lo componen Manuel Adorni como Jefe de Gabinete y mayordomo de Karina Milei; Sandra Petovello a cargo de tres ministerios como son Acción Social, Educación y Trabajo. Además se sumó Carlos Presti en Defensa reemplazando al cosplayer Luis Petri. Por su parte Federico Sturzenegger y Luis Caputo mantienen el cargo, Diego Santilli asumió en Interior y Mariano Cúneo Libarona se quedó en Justicia. Pablo Quirno asumió en Cancillería, Mario Lugones se quedó en salud y Alejandra Monteoliva, brazo derecho de Patricia Bullrich asumió en Seguridad.

En materia política la cuestión corrupción se lleva toda la atención. La comisión investigadora de $Libra arribó a la conclusión que sólo 36 billeteras virtuales ganaron más de un millón de dólares, 114.410 tuvieron pérdidas, el 78.93%. Mientras en la causa ANDIS, el otro dolor de cabeza del gobierno, prestaron declaración indagatoria Diego Spagnuolo y otras 14 personas más por las coimas y el direccionamiento de compras de insumos y medicamentos de la Agencia Nacional. de la Discapacidad. Demás esta decir que para el falso profeta son todos chismes de peluquería, criterio que sus seguidores difunden con fe inquebrantable.

El gobierno en estos dos años tomó deuda por US$ 50.000MM sin contar deuda en pesos y no resolvieron ningún problema estructural"

Mientras tanto el pacto Cristina - Milei vuelve a tomar impulso, esta vez con Adabel Fernandez Sagasti y Mariano Llorens como candidatos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo el problema de la administración de justicia toma mayor entidad cuando reparamos que durante la gestión Milei el gobierno solo designó 4 jueces en dos años, siendo que dos de ellos no asumieron, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Las renuncias en el gobierno de los hermanos Javier y Karina ascendieron a 83, creciendo el agujero de vacantes a -79. Este es el mayor número de las últimas presidencias, dado que con Alberto Fernández el déficit fue -37, con 137 designaciones y 169 renuncias. Por su parte Mauricio Macri designó 195 y renunciaron 254, arrojando un déficit de -64 magistrados.

Experto en crear riqueza por ahora sin dinero

El credo libertario se debe sostener como toda religión en actos de fe, no hay lugar para la razón. Todo aquello que dice el falso profeta se debe sostener más allá que los hechos digan lo contrario. La Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en Argentina en el período noviembre de 2023 a octubre de 2025 aumentó un 252%.

El ingreso de los trabajadores quedó pulverizado frente al 547% del alquiler de vivienda, 542% de electricidad y gas, 482% de transporte público, 341% prepagas, 330% telefonía e internet y 308% combustibles.

“Soltar el tipo de cambio” o “resentir la actividad económica”: la disyuntiva del Gobierno ante la falta de reservas

El salario mínimo es desde 2024 el peor en 30 años. La inflación acumulada 171% y nunca estuvo en camino de ser 14.000%. La caída del salario real ha sido promedio 10%, la del trabajador público 10% y los no registrados 15%. Entre 2024 y el primer trimestre de 2025 abrieron 79.787 firmas y cerraron 97.110, es decir -17.949 empresas. Los puestos de trabajo perdidos han sido 317.000. El consumo masivo cayó un -19%, la producción industrial -25%, la construcción -35%, la venta de autos 0k -28%.

En efecto, el país esté en una recesión galopante. El plan Caputo/Milei ha sido un verdadero destructor del empleo e ingresos. Los despidos en todas las fábricas del país se resumen en el dato que dio el propio Paolo Rocca. “El año pasado Argentina importaba 10.000 heladeras por mes, mientras que en 2025 es de 80.000 por mes”.

Whirlpool cerró su fábrica de lavarropas en Pilar y despidió a 220 empleados. La empresa lo atribuye a la pérdida de competitividad para exportar, caída del consumo y mayor ingreso de productos importados. Este no es un caso aislado, hay que agregar cierres y despidos en Essen, Luxo, Vulcalar, Naschel, Blanco Nieve, Bodega Norton, Ledesma, General Motors y Newsan entre otros.

En contrapartida, el pequeño grupo que llevó a Milei al poder, entre ellos el grupo Vila - Manzano, ahora presentó una oferta de US$ 1400 millones por la refinería y las 900 estaciones del Raizen (Shell).

La economía de la intermediación financiera, motor indiscutido del plan Caputo es el responsable del 39,7% de la actividad económica, solo por debajo de la pesca 58,2% (sector que esta en una crisis terminal) y por encima de los impuestos netos de subsidios 10,5%. En efecto, la economía Argentina esta en medio de una recesión galopante sin posibilidad de solución.

El BCRA sigue con las reservas netas en US$ -16.000MM incumpliendo con todas las metas fijadas con el FMI, Milei ha dicho: "No voy a salir a comprar dólares como un delirante y yo mismo generar una suba del dólar como pretenden muchos economistas que están comprados y están perdiendo mucha plata. Hay uno que sigue hablando y mandó a la quiebra a un cliente".

Sin embargo la realidad dice que desde la liberación del cepo cambiario para las personas físicas se compraron US$ 36.000MM, siendo una pequeña parte la que se volcó en depósitos bancarios. Por el contrario, el gobierno en estos dos años tomó deuda por US$ 50.000MM sin contar deuda en pesos y no resolvieron ningún problema estructural. Es decir, que más allá del relato profético, el ministro Caputo necesita urgente US$ 4500MM para cumplir con los vencimientos de Enero.

La sociedad criolla en la creencia que el gobierno apoya el libre mercado y las ideas de la libertad, sumado al apoyo de un pequeño grupo empresario que se beneficia con medidas muy a medida de sus necesidades, ha entrado en una etapa de oscurantismo mesiánico que la realidad en poco tiempo nos regalara otra crisis descomunal que tendrá la impronta de este momento de nuestra historia.