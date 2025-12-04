Kicillof logró la Ley de Financiamiento: La Legislatura le aprobó el endeudamiento por u$s 3.685 millones

La legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó la Ley de Financiamiento que autoriza al gobernador Axel Kicillof a tomar deuda por 3.685 millones de dólares para afrontar vencimientos de deudas, obras públicas y gastos corrientes.

Luego de 14 horas de debate, se sancionó la ley que le permite al ejecutivo bonaerense la creación de un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, conformado por el 8% del endeudamiento.

Echaron a un funcionario de Kicillof por pedir la renuncia de Cristina Kirchner a la presidencia del PJ: "No hay lugar para librepensadores"

El mismo comprende una suma fija de 350 mil millones de pesos, que serán repartidos entre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Además de la inclusión de este fondo de emergencia, se sumó el reparto de cargos en el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) y organismos clave.

El senador y presidente de la comisión de Presupuesto e Impuestos, Marcelo Feliú, detalló que “para poder brindar mayor certidumbre y ante el legítimo reclamo de los intendentes, se van a garantizar 250 mil millones de pesos en 5 pagos fijos”.

El endeudamiento aprobado contempla además 250 millones de dólares de emisión de Letras del Tesoro; 150 millones de dólares para proyectos energéticos de Buenos Aires Energía; y 250 millones de dólares para obras de infraestructura vial de AUBASA.

Feliú definió a la Ley de Financiamiento como una herramienta “absolutamente razonable que no solo permitirá cumplir con los compromisos, sino mantener la inversión de obra pública y asistencia directa a los 135 municipios, sin ningún tipo de discrecionalidad”.

La ley, además, prevé la condonación de algunas deudas que mantienen las comunas con la provincia.

Designaciones aprobadas y una nueva bicameral

En el debate se incorporó las designaciones del directorio del BAPRO, quedando conformado por: Alejandro Formento, Julio Pereyra, Carlos Orsingher, Javier Osuna, Matías Ranzini, Fernando Rozas, Martín Rodríguez, Marcelo Daletto, Carlos Moreno, Laura González, Gabriela De María, Adrián Urreli, Fernando Pérez y Sergio Bordoni.

Kicillof le tomó juramento a Flavia Terigi como nueva directora general de Cultura y Educación

Además, durante la sesión se aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Provincia, que sumará seis nuevos integrantes a la entidad.

En esta misma línea, también se aprobaron pliegos para designar nuevos integrantes en el Consejo General de Cultura y Educación y miembros del Tribunal Fiscal de Apelaciones, con representación tanto del oficialismo como de la oposición.

También se destacó la creación de una Bicameral de “Seguimiento de la Emergencia de la situación Económica de la Provincia de Buenos Aires y los Municipios”.

La palabra del Axel Kicillof y dos leyes fundamentales en 10 días

En poco menos de dos semanas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consiguió que se sancionen la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva.

Kicillof acusó a Nación de “asfixiar a la Provincia” y pidió aprobar el endeudamiento en la Legislatura

La primera proyecta un gasto total de 43 billones de pesos para el próximo año, con inversiones en infraestructura, promoción y asistencia social, salud, educación y seguridad. Con la segunda se agregó una baja nominal en la patente y no prevé aumentos reales en el resto de los tributos.

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, sostuvo a través de publicaciones en sus redes sociales la Ley de Financiamiento “no tiene como objetivo tomar nueva deuda”.

“No estamos dispuestos a afrontar vencimientos de una deuda que no tomamos con recursos que deberían destinarse a salud o educación. La Legislatura debe decidir en favor de evitar más sufrimiento y del orden económico y social de la provincia", destacó cuando presentó el proyecto el lunes Kicillof.

Por último, denunció una “estrategia de aislamiento y asfixia financiera” que está ejerciendo el gobierno de Milei. Mencionó que “les quitó a los bonaerenses 13 billones de pesos que hemos tenido que compensar con inversión propia, haciéndonos cargo de obras abandonadas y generando programas que buscan compensar esa ausencia”, señaló el gobernador provincial.

GZ / lr