Kicillof le tomó juramento a Flavia Terigi como nueva directora general de Cultura y Educación

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le tomó juramento este martes a Flavia Terigi como nueva directora general de Cultura y Educación bonaerense. Suplantará a Alberto Sileoni, a quien se le aceptó la renuncia mediante los decretos 2891/2025 y 2892/2025 publicados en el Boletín Oficial.

Durante un acto que se llevó a cabo en la localidad de San Vicente, el gobernador sintetizó tras tomarle juramento a la nueva mandataria: “Lo que resume este período y lo que va a venir es la defensa irrestricta de la escuela pública”.

En esa línea, Kicillof afirmó que si no hay escuela, la libertad es “trucha y una estafa”, y consideró que para que haya igualdad tiene que haber, según dijo, “un Estado presente que haga posible que aquellos que no disponen de recursos tengan igual acceso que aquellos que los tienen”.

“En este momento estamos atravesando una batalla cultural, donde hay agresiones, prejuicios y mentiras. Pero no tengo ninguna duda de que el pueblo argentino cree en la educación pública y la defiende”, planteó el mandatario provincial.

Por su parte, Terigi manifestó su “pleno acuerdo con las líneas de trabajo en curso”, al tiempo que sostuvo que “se ha hecho e identificando por donde tenemos que seguir para continuar reduciendo la desigualdad y mejorando las condiciones en las que se enseña”.

La salida de Sileoni marca el cierre de cuatro años de gestión en los que el funcionario impulsó reformas curriculares y obras en infraestructura. En tanto, la llegada de Terigi, cuyo pliego fue aprobado por el Senado bonaerense la semana pasada, refuerza el perfil académico de la cartera.

El decreto que formaliza la designación de la flamante funcionaria destaca que reúne “las condiciones y aptitudes” necesarias para conducir el sistema educativo más grande del país, con 20.000 escuelas y más de 5 millones de estudiantes.

En su currículum se destaca el hecho de ser profesora para la enseñanza primaria, pedagoga por la UBA, magíster en Ciencias Sociales por Flacso, y doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde agosto de 2022 se desempeña como rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

