Manuel Adorni designa como vicejefa de Gabinete a la especialista en comunicación Aimé “Meme” Vázquez

El tercer jefe de Gabinete del Gobierno, Manuel Adorni, redefine la Jefatura y designa como su número dos a una especialista en comunicación ligada al PRO. Se trata de Aimé “Meme” Vázquez.

El nombramiento de Vázquez desplaza al ex vicejefe de Gabinete, José Rolandi, quien ocupó el cargo desde diciembre de 2023, cuando asumió junto a Nicolás Posse, figura que más tarde fue reemplazada por el ya expulsado Guillermo Francos.

Rolandi había logrado sobrevivir a la salida de Posse al ampararse en el anterior jefe de Gabinete, pero Adorni busca construir su propio equipo de trabajo para emprender la segunda etapa de Gobierno, por lo que considera que su continuidad ya no tiene motivos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En víspera de la sesión preparatoria, La Libertad Avanza le sacó al peronismo la primera minoría en Diputados

Con estos cambios, bajo la estructura de la Jefatura quedarán las secretarías de Prensa y Comunicación, a cargo de Javier Lanari, y la de Ambiente y Turismo, donde se sostiene a Daniel Scioli; además de las Secretarías Ejecutiva; de Relaciones Parlamentarias e Institucionales; de Innovación, Ciencia y Tecnología y de Asuntos Estratégicos, junto a la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales.

Quién es la elegida de Adorni, Aimé “Meme” Vázquez

Sin cargo formal aún, Aimé Ayelén ya actuaba como virtual mano derecha del entonces vocero presidencial, de acuerdo a lo informado por Juan Pablo Kavanagh en PERFIL. Anteriormente, Vázquez se desempeñó en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Aimé “Meme” Vázquez reemplaza a José Rolandi

Entre el 2011 y 2021 pasó por diferentes organismos, como el Ministerio de Educación y la vicejefatura de Gobierno porteños cuando estaba a cargo de Diego Santilli.

Un dato no menor son sus contactos personales: es nuera de Luis Betnaza, quien fue durante décadas el principal operador de Paolo Rocca en Techint.

Junto con su esposo, llamado igual que su padre, Luis Betnaza, fundaron en 2023 Magma Sinergia SRL, una firma aboacada al marketing tradicional, digital, publicidad, desarrollo de software y servicios de telecomunicaciones y comercialización.

LM/ML