"Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina": la frase de Luis Caputo para criticar a la industria textil

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este lunes la política económica del gobierno de Javier Milei y cuestionó los altos precios de la industria textil, y se puso como ejemplo al afirmar que nunca compró ropa en la Argentina porque “era un robo”.

En declaraciones a Radio Mitre, el funcionario sostuvo que quienes tenían la posibilidad de viajar solían adquirir prendas en el exterior debido a los valores del mercado local.

El círculo rojo huele "inestabilidad" en la confianza del INDEC intervenido y pide transparencia

Además, el titular del Palacio de Hacienda lanzó críticas hacia empresarios del sector textil. “Los conozco a la mayoría, excelente gente, los quiero mucho, y el que no viaja en primera no es porque viaja en económica, es porque tiene avión privado”, expresó.

Caputo calificó al sector textil como un caso “emblemático” de actividad protegida durante años y cuestionó el argumento de que esa política se sostuvo por las “150 mil familias” vinculadas a la industria.

Según afirmó, durante décadas los consumidores argentinos pagaron prendas y calzado a precios entre dos y hasta diez veces más caros que en otros países. A su criterio, esa intervención estatal fue “una medida zonza” porque terminó perjudicando “al que menos tiene”.

En esa línea, volvió a apuntar contra empresarios del rubro y sostuvo que los principales beneficiados fueron los dueños de las compañías.

Luis Caputo anunció que se postergará la nueva metodología para medir la inflación, tras la renuncia de Lavagna

Caputo consideró además que la Argentina puede competir en la producción de hilados, pero dijo que la confección presenta mayores dificultades frente a mercados como Bangladesh o Indonesia, donde -señaló- los costos laborales son significativamente más bajos.

Luis Caputo y "los famosos mitos"

“Otros van a competir por diseño, pero en líneas generales nosotros venimos a defender a los 47 millones y medio de argentinos”, afirmó el funcionario, quien agregó que quienes se desempeñan en la industria textil pueden reconvertirse hacia otras actividades.

Habló de "los famosos mitos que han empobrecido a todos los argentinos con el cuento de que el que se queda sin trabajo".

"Tenemos que generar trabajo para que el que se quede sin trabajo, consiga. Ese es el punto. Ocurre en todos los países. El problema no es ese, es si no consigue, completó.

LT