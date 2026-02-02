Oulton sobre la importación de equipos médicos usados: "Son errores totales de gente que no le importa el ser humano"

El médico Carlos Oulton cuestionó la medida de la administración del presidente Javier Milei de autorizar la importación de equipos médicos usados al asegurar que es una “pésima decisión” y que el “único perjudicado es el paciente”.

Así se refirió al anuncio del jefe de Gabinete Manuel Adorni quien consideró que esa disposición implicará “menos costos y burocracia” y “más calidad al servicio de la salud de los argentinos”.

“Pésima decisión”

“En mi opinión, pésima decisión creo que es tirar la salud para abajo con un único perjudicado que es el paciente. Finalmente ese paciente va a ser muy mal atendido en todos lados”, sostuvo el fundador del Instituto Oulton de diagnóstico por imágenes.

“Volvemos 20 años para atrás. Cuando usted hoy en dos años tiene que cambiar el auto, tiene que cambiar la plancha. ¿y entonces nosotros volvemos en medicina a hacer lo que se hacía hace 20 años?”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“No más mielografía lumbar con la resonancia magnética moderna, nueva, sino que lo vamos a citar al paciente. Le vamos a hacer anestesia local o general, depende de lo que sea. pincharle la columna lumbar inyectarle un líquido, someterlo a radiografía, dejarlo una semana internado por las complicaciones que va a tener la morbilidad de ese paciente”, ejemplificó en tono crítico.

“Estas son decisiones que se toman, en mi opinión, desde el Ministerio de Economía, diciendo, ustedes tienen 100 pesos, úsenlo los 100 pesos como sea, pero de alguna forma se atiende”, afirmó el reconocido profesor.

“El paciente va a ser muy mal atendido”

“Creo que el paciente va a ser muy mal atendido, subprestado y con repetición de exámenes inútiles, por un lado”, expresó Oulton.

Y luego se diferenció: “Nos dedicamos específicamente a comprar lo más moderno, lo más nuevo, con grandes endeudamientos de capital privado y generalmente con el exterior. Las empresas que nos facilitan endeudarnos es porque somos cumplidores a lo largo de los 50 años”.

“De manera que trataremos de encontrarle la vuelta para seguir comprando equipamiento nuevo”, insistió.

“Gente que no le importa el ser humano”

Además reiteró que “es una decisión de un ministerio de burócratas económicos que quiere meterse en salud, que no sabe”.

Oulton recordó que “una aneurisma cerebral antes le llevaba a abrir el cráneo al paciente y tenerlo 20 días, un mes, con todas las consecuencias de un postoperatorio tórpido” y que “hoy se van en 24, 48 horas”.

“Le ponen 3 o 4 stents y se van al día siguiente. ¿Ahora vamos a comprar stents usados, vamos a comprar prótesis también usadas, instrumental usado?”, ironizó.

“Creo que son errores totales tomados por gente que no sabe nada de medicina de salud, que le importa tres pepinos la sociedad, no le importa el ser humano”, opinó Oulton.

Desde su perspectiva “se ha perdido la humanidad porque hemos dado paso al manejo económico o financiero del hombre”.

“El hombre tiene que ser el centro de la sociedad sobre la que va a girar la sociedad pero no el dinero. El dinero va y viene, la vida es algo que se nos ha dado y que tenemos que continuar reproduciendo la vida. De manera que son errores totales, garrafales el comprar equipamiento usado. Que lo compren pero el perjudicado número uno es el paciente”, concluyó Oulton.