"No tiene vuelta atrás": De Loredo ratificó su candidatura a gobernador y prometió unidad opositora

Ya están en campaña aunque no lo indiquen con ese énfasis. La bandera de larga de la carrera electoral se levantó este domingo durante la apertura de sesiones de la Legislatura de Córdoba. En ese contexto, Rodrigo de Loredo ratificó en forma categórica su decisión de competir por la gobernación y dejó en claro que no dará marcha atrás en su aspiración.

En diálogo con Punto y Aparte de Punto a Punto Radio 90.7, el dirigente radical expresó con firmeza su postura sobre el futuro político provincial. "Habrá una boleta que encabece De Loredo como candidato a gobernador en Córdoba. Es una decisión que no va a tener marcha atrás", afirmó el ex legislador, cuyo mandato como diputado nacional finalizó el pasado 9 de diciembre.

La declaración adquiere relevancia en un contexto donde la oposición al peronismo cordobés comienza a mostrar señales de unidad. Durante la apertura del 148° período legislativo, realizada el domingo en Laboulaye, los principales referentes opositores -De Loredo, el senador Luis Juez, el diputado libertario Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca- compartieron la primera fila del acto, una imagen que según De Loredo “preocupa al oficialismo”.

El camino hacia la unidad opositora

Consultado sobre cómo se distribuirán los espacios de poder en una eventual alianza opositora, De Loredo evitó entrar en especulaciones sobre "lugares" y destacó que hay "mucho más espacios de representación" que candidatos: senadores, diputados nacionales, legisladores provinciales, intendentes, vices y el esquema de gobierno.

El radical justificó su aspiración a encabezar la fórmula gubernamental en varios factores: "Observo que además somos quienes más despliegue territorial tenemos, quienes cualitativamente más dirigentes en condiciones de hacerse cargo de gestiones como equipo de gobierno ofrecemos".

De Loredo recordó que en las elecciones anteriores fue él quien resignó su candidatura a gobernador para favorecer la candidatura de Luis Juez, un gesto que considera debe ser correspondido.

El ex diputado se mostró confiado en que logrará consensuar una fórmula unificada: "Voy a estar trabajando para que así se suceda y tengo expectativa que así se va a suceder".

Sobre la posibilidad de que intendentes radicales sean tentados por La Libertad Avanza, De Loredo manifestó que "estamos todos en un mismo proyecto" y que existe "una toma de conciencia de esta pelea colectiva". Minimizó las tensiones internas: "Todos también damos cuenta que la marca del radicalismo está muy deteriorada. No vamos a entrar en esas discusiones intestinas ni mucho menos".

De Loredo ya había anticipado su candidatura en noviembre pasado, cuando declaró públicamente que competiría por la gobernación tras desistir de renovar su banca en el Congreso Nacional. En ese momento señaló que no podía "ser gobernador desde los canales porteños" ni "desde una banca legislativa", y anunció que retornaría a su actividad privada como abogado para dedicar los próximos dos años a construir su proyecto provincial.

El anuncio formal se había producido luego de que fracasara un acuerdo con La Libertad Avanza para los comicios legislativos de octubre de 2025, cuando De Loredo no aceptó las condiciones impuestas por Karina Milei para el armado electoral. El radical había condicionado su participación a encabezar la lista, una pretensión que no fue aceptada por el espacio libertario.