En enero, las ventas de las pymes cayeron un 5,8% en Córdoba y casi todos los rubros cerraron en baja

En enero, según el relevamiento mensual de la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom), las ventas minoristas de los comercios pymes de la provincia de Córdoba registraron una caída interanual del 5,8%. Este dato confirma que el consumo sigue sin recuperarse en el arranque del año, aunque muestra una leve desaceleración frente al mismo mes de 2025, cuando la baja había sido del 6,7%.

De acuerdo con el informe elaborado junto a cámaras y centros comerciales de toda la provincia, 10 de los 11 rubros relevados presentaron retrocesos en la comparación con enero del año pasado. La única excepción fue el sector de neumáticos y repuestos, que logró cerrar el mes con un crecimiento interanual.

El mayor retroceso se registró en ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, con una caída del 9,5%, seguido por muebles y decoración, que bajó 9,3%, y por electrodomésticos y artículos electrónicos, con un descenso del 7,3%.

También mostraron resultados negativos los rubros de alimentos y bebidas (-6,1%), indumentaria (-6,2%), calzados y marroquinería (-6,0%), farmacia (-5,0%), juguetería y librerías (-4,6%) y artículos deportivos y de recreación (-3,1%). En tanto, perfumería y cosmética presentó una baja más moderada, del 1,2%.

El único rubro que logró revertir la tendencia general fue neumáticos y repuestos, que exhibió una suba interanual del 6,4%.

En cuanto a los medios de pago, el relevamiento de Fedecom indicó que el 36% de las operaciones se realizó con tarjeta de crédito, mientras que el 64% restante se concretó al contado, un dato que refleja una fuerte presencia de pagos directos en un contexto de consumo retraído.