UEPC advierte que al menos 250 escuelas de Córdoba todavía necesitan obras, a días del inicio de clases

A pocas semanas del inicio del ciclo lectivo en Córdoba, la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) informó que durante el último año elevó a la Provincia pedidos de intervención en casi 250 escuelas y que, pese al avance de las obras de verano, todavía se está terminando de relevar el estado real de los edificios.

El dato central fue aportado por el secretario de Coordinación Gremial de la UEPC, Darío Ricardo, quien señaló que el reclamo elevado el año pasado alcanzó a una cantidad significativa de establecimientos. “El año pasado empezamos a trabajar y cerca de septiembre llevamos un requerimiento a la Provincia con una exigencia sobre casi 250 escuelas”, comentó en diálogo con Radio 6 en Punto a Punto.

Así, el dirigente explicó que el relevamiento se construye a partir de la información que aportan delegados, directivos y docentes, y que este verano se registró una fuerte actividad de obra pública en establecimientos educativos. “En diciembre hicimos requerimiento sobre 136 intervenciones en escuelas”, indicó.

Ricardo destacó además que la ausencia de alumnos en las aulas permitirá completar trabajos que habían quedado pendientes durante 2025. “Este año, con el inicio de clases el 2 de marzo, tenemos tiempo para trabajar sobre algunas cuestiones que el año pasado habían quedado con un progreso de obra importante, pero no realizadas”, explicó.

Avances de infraestructura

Entre los principales cambios, el secretario subrayó las mejoras en las instalaciones de gas y en los techos de los edificios escolares, que identificó como los lugares donde tenían "muchísimos problemas”.

Por último, confirmó que, una vez retomada la actividad en las escuelas, el eje central de la agenda gremial será la discusión salarial. “Automáticamente, cuando los compañeros y compañeras empiezan a volver a la escuela, la discusión empieza a ser la salarial”, señaló.

Y adelantó cuál será el principal planteo ante el Gobierno provincial. “No podemos estar por debajo la inflación, tenemos que recuperar el salario de alguna manera”, concluyó.

Plan oficial en marcha

Mientras la UEPC termina su propio relevamiento, el Gobierno provincial sostiene que el plan de infraestructura en escuelas de la ciudad de Córdoba alcanza una inversión superior a los $26.850 millones y comprende un total de 476 intervenciones, entre obras generales y trabajos específicos para ampliar y normalizar el servicio de gas.

Según la información oficial, durante el receso de verano se ejecutan 124 obras de refacción en establecimientos de la Capital, a las que se suman trabajos realizados durante 2025 y un programa paralelo para garantizar calefacción y redes seguras en más de 350 escuelas, con el objetivo de llegar al invierno con los sistemas operativos.

Las obras no se limitan a reparaciones menores. El plan incorpora refacciones de cubiertas de techos, remodelaciones completas de sanitarios, nuevos pisos, renovación de carpinterías, corrección de desagües pluviales, construcción de galerías y solución de sectores con hundimientos, además de trabajos de pintura general y puesta a punto de las instalaciones.