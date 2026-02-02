Teresa Parodi en el Festival de Cosquín: "No nos quedemos callados, ¡no!"

La cantautora Teresa Parodi reivindicó la lucha de los jubilados y de las personas con discapacidad en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

“No nos quedemos callados”

“No dejemos solo a nuestro pueblo en sus luchas cotidianas, a las y los jubilados, a las y los discapacitados, a las y los damnificados por los tremendos incendios del sur, por las inundaciones”, sostuvo la folklorista en la última luna del festival.

“Hay demasiada patria herida y despojada. No nos quedemos callados, ¡no!”, dijo a manera de introducción antes de interpretar el clásico de Horacio Guarany “Si se calla el cantor”.

“¡Viva la Patria, que no se vende ni se traiciona! ¡Gracias Cosquín!”, cerró Parodi después de finalizar esa canción.

Luciana Jury tras criticar a Macri y Milei en el Festival de Cosquín: "No tengo miedo, me banco la que venga"

Festival de Cosquín 2026

Distintos artistas cuestionaron en esta edición las políticas del presidente Javier Milei.

En la segunda luna, el poeta Hugo Rivella pronunció una proclama en la que se habría referido al primer mandatario en duros términos, aunque sin nombrarlo de un modo explícito.

"Del político que se cree un león y es apenas una rata gritando desaforado", expresó en una parte de su recitado.

Los integrantes del Dúo Coplanacu se mostraron críticos de la presencia de Milei en Jesús María, donde cantó “Amor salvaje” junto al Chaqueño Palavecino.

"Alguien que ningunea el reclamo social, después no puede venir inocentemente a sumarse a la celebración del pueblo", aseguró el guitarrista Roberto Cantos en la conferencia de prensa de esa noche.

"Lo único que puedo decir es que se eduque. Los festivales dentro del país son una cosa muy potente, que no solamente es el microcentro porteño y lo que él ve", expresó el bombisto Julio Paz.

Coplera salteña en el Festival de Cosquín: "No nos quedemos calladitos porque el silencio es lo peor que nos puede pasar"

En la tercera luna la cantante Luciana Jury criticó la gestión del expresidente Mauricio Macri mientras que la artista trans Susy Shock aseguró que hay un "folklore cómplice del poder" en alusión al show del Chaqueño Palavecino junto al presidente Milei en el Festival de Jesús María.

En la cuarta luna la coplera salteña Mariana Carrizo rechazó la “indiferencia del Estado” ante los incendios en la Patagonia.