Munir Bracco: “La solución en serio para bajar el delito no es bajar la edad de imputabilidad”

En el marco de un sensible debate social sobre la seguridad y el rol de los adolescentes en el sistema penal, el sacerdote católico Munir Bracco expresó una postura crítica frente a las propuestas legislativas que buscan reducir la edad de responsabilidad criminal.

Régimen penal juvenil

“Indudablemente el problema es grave e indudablemente hay que hacer algo. Hay que reformar el código penal juvenil, pero la solución en serio para bajar el delito no es bajar la edad de imputabilidad”, sostuvo en declaraciones al programa “6 en punto” de PUNTO A PUNTO RADIO (90.7 FM).

“Nos parece que dar esta discusión, hay que darla, pero si nos quedamos en el número, estamos acortando el margen y no estamos yendo a las verdaderas causas profundas de lo que causan este daño”, remarcó.

Además Bracco argumentó que el escenario actual es el resultado de una prolongada desidia por parte de la dirigencia política y la sociedad.

“Se llega acá por abandono, se llega acá porque el Estado se ha corrido los barrios, porque han ido ganando lugar los narcos, se llega hasta acá porque la educación no ha sido una prioridad. Se llega hasta acá porque se ha liberado el consumo de droga, porque se ha legitimado el consumo de droga. Por eso se llega hasta acá y aparte que se llega hasta acá porque no se ataca la corrupción en serio”, subrayó.

Enfoque “facilista”

El cura calificó como “facilista” el enfoque de aplicar penas de adultos a adolescentes menores de edad. “Pareciera que responde más desde la venganza que el deseo de restauración y reparación. Nosotros no creemos en la venganza, creemos que hay que reparar, que hay que restituir, pero claro, esto es más difícil, es más difícil enfocarse en la educación, en generar espacio de contención, caminar en los barrios. Es más fácil meterlo en cana, más vale, pero hay que trabajar en serio”, agregó.

Bracco apeló a los estudios de neurociencia y a organismos internacionales como UNICEF para explicar que la cantidad de información que maneja un adolescente no equivale a una maduración psicológica completa.

“La información no significa maduración evolutivopsicológica. No significa porque hay todavía un desarrollo en la corteza prefrontal de la maduración a los 12 años. Y porque un chico de 12 años, 13 años que está drogado, no sabe lo que hace. Y porque un chico de 12 años, 13 años que está en la calle y no está en la escuela, tiene información, pero no sabe lo que hace”, detalló.

“Nosotros opinamos desde nuestra tarea de campo, desde nuestro lugar y estamos en diálogo permanente con un montón de instituciones y con la realidad. Desde ahí opinamos, no desde un escritorio, sino desde todas nuestras limitaciones, pero en contacto con la realidad”, finalizó.

JMP